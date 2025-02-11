Інтерфакс-Україна
Події
18:11 11.02.2025

НАБУ повідомляє про викриття організованої групи, яка у 2016-19 рр заволоділа коштами підприємств "Укроборонпром"

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НАБУ повідомляє про викриття організованої групи, яка у 2016-19 рр заволоділа коштами підприємств "Укроборонпром"

Національне антикорупційне бюро України, Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Служба безпеки України викрили організовану злочинну групу з п’ятьох осіб, яка упродовж 2016-2019 років заволоділа коштами державних підприємств, учасників концерну "Укроборонпром", на загальну суму понад 107,2 млн грн.

"Корупційна схема полягала у штучному залученні державним підприємством, що здійснювало експорт продукції військового призначення українського виробництва, компанії-нерезидента для виконання посередницьких послуг у зовнішньоекономічних контрактах. Водночас фактично вся робота здійснювалася штатними співробітниками державного підприємства", - повідомляється на сайті НАБУ.

Повідомляється, що держпідприємство сплатило компанії-нерезиденту понад EUR3,78 млн (еквівалент понад 107,2 млн грн) за нібито виконані роботи, які фактично не здійснювалися. Ці кошти проходили через рахунки фіктивних компаній та в подальшому розподілялися між учасниками злочинної групи.

За даними СБУ, за результатом комплексних заходів викрито 4-х експосадовців оборонної компанії та керівника афілійованої компанії, які переховуються за кордоном.

"Для реалізації оборудки її організатори залучали афілійовану комерційну структуру із зарубіжною реєстрацією. Перебуваючи на керівних посадах, фігуранти підписували угоди з директором цієї фірми на супровід щодо укладання та подальшого виконання договорів з експортерами українського озброєння… Діяльність афілійованої компанії залишалась тільки "на папері", а на її рахунки надходили бюджетні кошти з нашої держави нібито за реалізоване посередництво. Надалі ці гроші виводили у тінь через фіктивні фірми, щоб розподілити між усіма учасниками оборудки", - повідомляється на сайті спецслужби.

Усім п'ятьом зловмисникам повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене організованою групою); ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою); ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення, вчинене організованою групою).

Теги: #укроборонпром #набу

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