Інтерфакс-Україна
Події
17:11 11.02.2025

Зеленський планує запропонувати РФ прямий обмін територіями, відмовившись від частин Курської області

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Зеленський планує запропонувати РФ прямий обмін територіями, відмовившись від частин Курської області

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що якщо президенту США Дональду Трампу вдасться посадити Україну з РФ за стіл переговорів, то він планує запропонувати РФ прямий обмін територіями, відмовившись від земель, які Київ утримував у Курській області Росії з моменту початку там наступу пів року тому.

"Ми обміняємо одну територію на іншу", - сказав Зеленський в інтерв'ю виданню The Guardian, але додав, що не знає, яку частину окупованої РФ землі Україна попросить натомість.

"Я не знаю, подивимося. Але всі наші території важливі, пріоритету немає", - сказав він.

 

Теги: #війна #території #зеленський

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