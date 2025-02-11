Зеленський планує запропонувати РФ прямий обмін територіями, відмовившись від частин Курської області

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що якщо президенту США Дональду Трампу вдасться посадити Україну з РФ за стіл переговорів, то він планує запропонувати РФ прямий обмін територіями, відмовившись від земель, які Київ утримував у Курській області Росії з моменту початку там наступу пів року тому.

"Ми обміняємо одну територію на іншу", - сказав Зеленський в інтерв'ю виданню The Guardian, але додав, що не знає, яку частину окупованої РФ землі Україна попросить натомість.

"Я не знаю, подивимося. Але всі наші території важливі, пріоритету немає", - сказав він.