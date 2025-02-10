Антикорупційні органи виявили понад $6 млн мільйонів доларів корупційних коштів у справі Київради

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) виявили мільйони доларів корупційних коштів у справі Київради.

"Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ провели обшуки у фігурантів справи про масштабну корупцію в Київській міськраді. У банківських скриньках було виявлено понад $6,4 млн, EUR630 тис. та 800 тис. грн", - йдеться у повідомленні САП в телеграм-каналі в понеділок.

Як повідомлялось, НАБУ та САП 6 лютого провели операцію "Чисте місто" для викриття причетних столичних посадовців до корупції в земельній та бюджетній сферах міста. За даними слідства, учасники схеми знаходили перспективні земельні ділянки та реєстрували на підконтрольних осіб право власності на споруди, яких там ніколи не існувало. Надалі до міськради подавали заяви про надання права власності для обслуговування цих споруд, що давало змогу уникати торгів. За даними прокуратури, було проведено понад 80 обшуків.

НАБУ повідомили про підозру столичним посадовцям, серед яких, – заступник голови КМДА Петро Оленич, депутати Київської міської ради — голова комісії з питань земельних відносин Михайло Терентьєв та член комісії Олена Марченко, а також ексдепутат Київради Денис Комарницький, якого називають організатором, а також іншим учасникам схеми.

Щодо 7 осіб Вищим антикорупційним судом обрано запобіжні заходи: 6 особам - тримання під вартою з альтернативою застави від 4,5 млн грн до 50 млн грн; одній особі, яка пішла на співпрацю зі слідством, - особисте зобов'язання.

НАБУ оголосило у розшук Комарницького.