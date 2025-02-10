Інтерфакс-Україна
Події
16:31 10.02.2025

На Закарпатті викрили посадовця ТЦК, який за гроші допомагав чоловікам втекти з центру комплектування – ДБР

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На Закарпатті викрили посадовця ТЦК, який за гроші допомагав чоловікам втекти з центру комплектування – ДБР
Фото: https://t.me/DBRgovua/5240

На Закарпатті працівники Державного бюро розслідувань затримали інструктора відділення рекрутингу Мукачівського РТЦК та СП, який за гроші допомагав чоловікам втекти з центру комплектування та військовим, яких повернули з СЗЧ - зробити це знову.

"Чоловіків, які прибули до ТЦК для мобілізації, але не бажали служити, він потайки виводив за межі установи. Вартість такої послуги становила $3-4 тис., які йому приносили родичі чи знайомі військовозобов’язаних. Також за $4-5 тис. він допомагав військовослужбовцям, які щойно повернулися із СЗЧ, знову утікати із батальйону резерву", - повідомляє пресслужба ДБР.

Встановлено, що посадовець під час приватних розмов із бійцями схиляв їх до повторної втечі. Він запевняв їх, що показати шлях, яким можна вийти за розташування частини в обхід патрулів, де втікачів чекатиме його знайомий. Фігурант обіцяв, що останній власним автомобілем доставить їх у безпечні локації.

За такою схемою місце несення служби залишити щонайменше 5 військовослужбовців.

ДБР затримало інструктора під час передачі $10 000.

Теги: #закарпаття #дбр

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