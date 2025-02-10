Інтерфакс-Україна
Події
14:34 10.02.2025

Сибіга: Час змусити Росію розплатитися за роки використання енергії як зброї

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Сибіга: Час змусити Росію розплатитися за роки використання енергії як зброї
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітам Естонію, Латвію та Литву з успішним підключенням до європейської мережі та закликав партнерів змусити Росію розплатитися за роки використання енергії як зброї.

«Час змусити Росію розплатитися за роки використання енергії як зброї. «Відʼєднати» від Європи російський скраплений газ, тіньовий флот, атомну енергетику. Замінити російські енергоносії на енергоносії США та інших партнерів. Зберігати американський скраплений газ у найбільших підземних сховищах Європи в Україні. Вся інфраструктура для цього є», - написав Сибіга у соцмережі Х.

Сибіга наголосив, що підключення Естонії, Литви та Латвії до європейської мережі - це не лише підʼєднання країн Балтії до Європи, але й відʼєднання Росії від неї.

Він підкреслив, що політика нульової залежності від Росії має бути стратегічною метою Європи.

Теги: #сибіга

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