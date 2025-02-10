Мінкультури затвердило нові критерії критичності підприємств у галузі культури та інформсфері

Міністерство культури і стратегічних комунікацій України затвердило нові критерії, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для галузей національної економіки у сферах культури та інформації.

Згідно з наказом №67 від 7 лютого 2025 року, Мінкультури затвердило нові критерії та визнало такими, що втратили чинність, накази про критерії критичності підприємств від березня 2023 року.

Зокрема, серед критеріїв для підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення у сфері культури: підприємства, установи та організації, яким надано статус національного відповідно до законодавства; які належать до сфери управління Мінкультури або засновані міністерством; що забезпечують здобуття спеціалізованої мистецької освіти та поширюють свою діяльність на всю територію України; суб’єкти господарювання, що провадять діяльність у сфері культури та креативних індустрій та якими впродовж попереднього календарного року забезпечено реалізацію не менше 2 проєктів зі створення, репрезентації, промоції та збуту національного культурного та креативного продукту в Україні або за кордоном (у тому числі національні стенди і павільйони, виставки, фестивалі, гастролі, концерти, інші масштабні культурно мистецькі заходи (такі суб’єкти зареєстровані на території України не пізніше 1 січня 2022 року); працівники яких забезпечують формування допрофесійних та професійних компетентностей з видів мистецтва, які представляють елементи нематеріальної культурної спадщини (відповідно до списків ЮНЕСКО або Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України) шляхом формальної або неформальної освіти; що формують та зберігають державну частину Музейного фонду України; що формують та зберігають Державний бібліотечний фонд України або Національний архівний фонд України.

Серед критеріїв для підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення у інформаційній сфері: підприємства, установи, організації, що провадять діяльність в інформаційній сфері, та яким надано статус національного; що провадять діяльність в інформаційній сфері, та є операторами критичної інфраструктури; що забезпечують виробництво аудіовізуальних творів для телеканалів або їх трансляцію телевізійному марафоні "Єдині новини"; що є суб’єктами у сферах: парламентського мовлення, аудіовізуальних медіа-сервісів іномовлення, суспільних аудіовізуальних медіа-сервісів; що здійснюють функції із забезпечення діяльності іноземних медіа; що забезпечують виготовлення офіційних друкованих видань президента, Верховної Ради, Кабінету міністрів, Конституційного суду, Верховного суду, вищих спеціалізованих судів, центральних органів виконавчої влади, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, що видаються з метою офіційного опублікування нормативно-правових актів, рішень цих органів та інформації, які підлягають обов’язковому оприлюдненню в установленому порядку; провайдери аудіовізуальних сервісів (загальнонаціональна категорія), що діють на підставі ліцензії провайдера програмної послуги або реєстрації суб’єкта у сфері медіа, та мають не менше ніж 50% програм вітчизняного виробництва в загальній кількості програм, що ретранслюються в електронних комунікаційних мережах; підприємства, що належать до сфери управління Мінкультури, основною метою діяльності яких є забезпечення реалізації проєктів та програм міністерства з питань поширення суспільно важливої інформації в Україні та за її межами, здійснення заходів у сфері захисту національно інформаційного простору, стратегічних комунікацій; виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції, які забезпечують виготовлення шкільних підручників на замовлення видавців, що видають ці підручники за рахунок коштів державного бюджету; здійснення підприємствами, установами та організаціями діяльності (надання послуг) з дослідження телевізійної аудиторії з використанням власної ТВ панелі; суб’єкти у сфері друкованих медіа, які поширюють друковані медіа на прифронтових та деокупованих територіях України; підприємства, установи, організації, які сприяють підвищенню ефективності державного управління в системі видавничої підготовки, поліграфічного виконання і розповсюдження друкованої продукції, а також надають послуги зі зберігання резервного фонду підручників та посібників для забезпечення здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників.

Також документом установлено, що підприємства, установи та організації визначаються такими, що мають важливе значення для галузей національної економіки в сфері культури та інформаційній сфері, у разі їх відповідності одному або більше критеріям, затверджених цим наказом.

Як повідомлялося, наприкінці листопада уряд опублікував постанову №1332 з оновленим порядком бронювання від мобілізації з використанням державного порталу "Дія", що передбачає необхідність підтвердження критичності всіма підприємствами, які мають сьогодні цей статус, для збереження заброньованими їхніх співробітників. Згідно з документом, підприємства тепер повинні будуть мати середню зарплату від 2,5 мінімальної (зараз - 20 тис. грн на місяць) протягом останнього кварталу, і їхні працівники-претенденти на бронювання також повинні будуть мати таку зарплату хоча б місяць у цьому кварталі.

Міністерство молоді та спорту 23 грудня 2024 року затвердило нові критерії, згідно з якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, що мають важливе значення для галузі національної економіки в особливий період у сфері фізичної культури та спорту.