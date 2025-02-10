Інтерфакс-Україна
Події
09:23 10.02.2025

Сили оборони вночі збили 61 ворожий дрон з 83

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Сили оборони вночі збили 61 ворожий дрон з 83
Фото: НГУ

Українські захисники збили в ніч на понеділок, 10 лютого, 61 ударний безпілотник типу "Shahed", а також дрони-імітатори інших типів, повідомляється в телеграм-каналі Повітряних сил Збройних сил України.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 61-го ударного БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Кіровоградській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях", - йдеться в повідомленні.

Крім того, 22 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені без негативних наслідків.

"Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Харківщина, Полтавщина та Кіровоградщина", - розповіли у Повітряних силах.

Про жертви та руйнування не повідомляється.

Як зазначено, у ніч на 10 лютого 2025 року (із 21.00 9 лютого) противник атакував Україну 83 ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками-імітаторами різних типів. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони.

Теги: #атака_бпла_рф #повітряні_сили

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