Війська РФ за добу втратили 1170 осіб та 110 од. техніки - Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1170 окупантів, 9 танків, 16 бронемашини, 35 артсистем, 137 БПЛА, а також 110 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці ранком понеділка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.02.25 орієнтовно склали особового складу ‒ близько 850490 (+1170) осіб, танків ‒ 10001 (+9) од, бойових броньованих машин ‒ 20813 (+16) од, артилерійських систем – 22879 (+35) од, РСЗВ – 1273 (+0) од, засоби ППО ‒ 1059 (+3) од, літаків – 370 (+0) од, гелікоптерів – 331 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24623 (+137), крилаті ракети ‒ 3054 (+0), кораблі /катери ‒ 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 36638 (+109) од, спеціальна техніка ‒ 3740 (+1)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid071Zadwue8cSiPxGiewMPEEy3EmhYjUKGB2QGQm2iNuZ896BkHWs8fQz8nEPbYjjUl