Інтерфакс-Україна
Події
08:04 10.02.2025

Війська РФ за добу втратили 1170 осіб та 110 од. техніки - Генштаб

1 хв читати

Сили оборони за добу ліквідували 1170 окупантів, 9 танків, 16 бронемашини, 35 артсистем, 137 БПЛА, а також 110 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці ранком понеділка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.02.25 орієнтовно склали особового складу ‒ близько 850490 (+1170) осіб, танків ‒ 10001 (+9) од, бойових броньованих машин ‒ 20813 (+16) од, артилерійських систем – 22879 (+35) од, РСЗВ – 1273 (+0) од, засоби ППО ‒ 1059 (+3) од, літаків – 370 (+0) од, гелікоптерів – 331 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24623 (+137), крилаті ракети ‒ 3054 (+0), кораблі /катери ‒ 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 36638 (+109) од, спеціальна техніка ‒ 3740 (+1)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid071Zadwue8cSiPxGiewMPEEy3EmhYjUKGB2QGQm2iNuZ896BkHWs8fQz8nEPbYjjUl

Теги: #генштаб #втрати #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:13 18.05.2025
На фронті від початку минулої доби відбулось 167 зіткнень – Генштаб

На фронті від початку минулої доби відбулось 167 зіткнень – Генштаб

07:34 18.05.2025
Окупанти за добу втратили 1130 осіб та 91 од. автотехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 1130 осіб та 91 од. автотехніки - Генштаб

06:20 18.05.2025
У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні – ВМС ЗСУ

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні – ВМС ЗСУ

05:16 18.05.2025
Трамп прагне якнайшвидшої зустрічі з Путіним – Рубіо

Трамп прагне якнайшвидшої зустрічі з Путіним – Рубіо

01:59 18.05.2025
Росія та Україна працюють над пропозиціями щодо припинення вогню, Рубіо сподівається на їхню життєздатність

Росія та Україна працюють над пропозиціями щодо припинення вогню, Рубіо сподівається на їхню життєздатність

01:45 18.05.2025
Марко Рубіо: У разі відсутності прогресу в переговорах із РФ Сенат ухвалить законопроєкт про санкції

Марко Рубіо: У разі відсутності прогресу в переговорах із РФ Сенат ухвалить законопроєкт про санкції

23:21 17.05.2025
На Покровському напрямку було знешкоджено 372 окупанти - Генштаб

На Покровському напрямку було знешкоджено 372 окупанти - Генштаб

23:07 17.05.2025
З початку доби Сили оборони відбили 131 ворожу атаку - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 131 ворожу атаку - Генштаб

19:35 17.05.2025
Член делегації України в Стамбулі підтвердив погрози з боку керівника делегації РФ

Член делегації України в Стамбулі підтвердив погрози з боку керівника делегації РФ

23:15 16.05.2025
З початку доби Сили оборони відбили 115 ворожих атак - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 115 ворожих атак - Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Масована атака на Київщину: Загинула жінка, є поранені, триває ліквідація наслідків - ДСНС

Внаслідок ворожої атаки на Київщині загинула жінка, поранено трьох людей, серед них дитина — ОВА

Австрія перемогла в "Євробаченні-2025", Україна посіла 9-те місце

Марко Рубіо: У разі відсутності прогресу в переговорах із РФ Сенат ухвалить законопроєкт про санкції

Ziferblat зі сцени у фіналі "Євробачення-2025": Слава Україні!

ОСТАННЄ

Стефанчук закликав до посилення військової допомоги Україні після нічної атаки дронів

Розв’язана у 2014 році війна продовжила політику імперії зла - омбудсман у День памʼяті жертв репресій

У Польщі розпочалося голосування на президентських виборах - ЗМІ

Масована атака на Київщину: Загинула жінка, є поранені, триває ліквідація наслідків - ДСНС

Херсонщину протягом доби атакували дронами, артилерією та авіацією: поранено 8 людей

Сили оборони збили вночі 88 ворожих дронів з 273, ще 128 локаційно втрачені

Жительку Новоолександрівки Херсонської області госпіталізовано з важкою травмою внаслідок детонації вибухівки

Окупанти завдали 343 удари по 11 населених пунктах Запорізькій області

18 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У Великій Британії заарештували другого підозрюваного у справі про підпали, пов’язані з прем’єром Стармером - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА