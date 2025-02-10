У Чорному морі один ворожий носій "Калібрів"

Один ворожий корабель-ракетоносій загальним залпом до 4 ракет “Калібр” зафіксований в акваторії Чорного моря станом на 6:00 понеділка, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні, повідомляється в телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних Сил України.

Так, у Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.

У Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

А у Середземному морі 6 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 22 ракет.

"За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили до Чорного моря – жодного судна, до Азовського моря – 1 судно", - сказано в повідомленні.