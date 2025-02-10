У Солом'янському районі виникла пожежа внаслідок падіння уламків ворожих дронів – Кличко

Фото: https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko

У Солом'янському районі Києва через падіння уламків ворожих дронів виникла пожежа одноповерхової нежитлової будівлі, а в Святошинському - пожежа, не пов'язана з атакою, повідомив мер міста Віталій Кличко.

"У Соломʼянському районі столиці, попередньо через падіння уламків БпЛА, горить одноповерхова нежитлова будівля. Займання на території поруч. Всі служби на місці", - написав він у телеграмі.

Між тим, у Святошинському районі пожежа, за інформацією екстрених служб, не повʼязана з ворожою атакою на місто.

Наразі постраждалих немає, зазначив мер.