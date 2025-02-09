Інтерфакс-Україна
Події
19:51 09.02.2025

Умєров оголосив про запуск революційного проєкту "Лінія Дронів"

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Умєров оголосив про запуск революційного проєкту "Лінія Дронів"
Фото: НГУ

Міністр оборони Рустем Умєров оголосив про запуск революційного проєкту "Лінія Дронів", який має кардинально посилити бригади Сил оборони.

"Технології змінюють війну. Запускаємо революційний проєкт, який кардинально посилить наші бригади та масштабуватиме досвід ефективного знищення противника – Лінія Дронів", - написав він у фейсбуці.

Умєров назвав цей проєкт "новим стандартом війни", де безпілотні системи стають ключовим елементом бойових дій, допомагаючи українським захисникам виконувати найскладніші завдання.

"Робимо фокус на кращих підрозділах БПЛА. Лінія Дронів масштабуватиме найефективніші безпілотні системи у Сухопутних військах та Держприкордонслужбі", - зазначив він.

За його словами, перший етап охоплює п’ять елітних полків і бригад. Зокрема, 20 окремий полк "К-2", 429 полк "Ахіллес", 427 полк "РАРОГ", 414 бригада "Птахи Мадяра", полк "Фенікс" (бригада "Помста").

"Ми поєднуємо піхоту та БПЛА в єдину ударну систему. Це дозволить формувати killzone глибиною 10-15 км, де ворог не зможе рухатися без втрат. Надавати піхоті постійний повітряний супровід і прикриття. Виявляти та знищувати цілі ще до того, як вони наблизяться до наших позицій. Це кардинально змінить тактику бою, даючи нашим воїнам вирішальну перевагу", - підкреслив Умєров.

Він подякував президенту України за ініціативу та оборонно-промисловому комплексу, який 24/7 розвиває безпілотні технології.

 

Теги: #умєров #дрони #проєкт

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