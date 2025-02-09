Інтерфакс-Україна
Події
19:21 09.02.2025

Ворог вдарив КАБ по Дергачівській громаді Харківщини, знеструмлені майже 2 тис. абонентів – Синегубов

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Ворог вдарив КАБ по Дергачівській громаді Харківщини, знеструмлені майже 2 тис. абонентів – Синегубов

Російські війська в неділю ввечері вдарили КАБ по Дергачівській громаді Харківської області, внаслідок чого пошкоджена лінія електромережі та знеструмлено майже 2 тис. абонентів, повідомив голова ОВА Олег Синегубов.

"Близько 17 години ворог вдарив по Дергачівській громаді. Внаслідок удару КАБом пошкоджено 7 приватних житлових будинків та лінію електромережі, знеструмлені 5 населених пунктів - близько 1902 абонента", - написав він у телеграмі.

Внаслідок обстрілу постраждалих немає.

Профільні служби працюють над ліквідацією наслідків.

 

Теги: #пошкодження #е_е #харківська_область

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