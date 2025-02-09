Інтерфакс-Україна
Події
18:44 09.02.2025

Окупанти продовжують обстрілювати Дніпропетровську область, є поранені

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Окупанти продовжують обстрілювати Дніпропетровську область, є поранені

Російські війська в неділю продовжують обстрілювати Дніпропетровську область, постраждали чотири людини, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Агресор без упину атакував Нікопольський район протягом дня. Окупанти відкривали вогонь з важкої артилерії, застосували FPV-дрони, скидали боєприпаси з БпЛА. Дісталося Нікополю, Покровській сільській, Марганецькій та Мирівській громадам", - написав він у телеграмі.

За словами Лисака, окрім двох поранених у Нікополі, двоє людей постраждали у Марганці. Зокрема, 30-річний чоловік у стані середньої тяжкості госпіталізований з мінно-вибуховою травмою. Ще один потерпілий, 76 років, буде оговтуватися вдома. Йому надали необхідну медичну допомогу.

Загалом у районі, крім АЗС і вантажівки, пошкоджена інфраструктура, адмінбудівля. Пошкоджені навчальний заклад, пʼятиповерхівка, десяток приватних будинків, декілька господарських споруд, авто. Зачепило два газогони і стільки ж ліній електропередач.

Теги: #дніпропетровська_область #обстріли

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