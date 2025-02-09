Україна поверне окуповані території, коли РФ буде слабкою, наше завдання, щоб це сталося якнайраніше, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість у поверненні окупованих РФ територій дипломатичним шляхом, коли вдасться послабити державу-агресора.

"Так, я впевнений у цьому", - сказав Зеленський в інтерв'ю для британського мовника ITV News, відповідаючи на запитання, чи думає він, що колись побачить український прапор в Севастополі, Маріуполі та Донецьку.

"В момент, коли Росія буде слабкою, а вона буде, безумовно, - в цей момент все повернеться. Наша завдання, щоб все повернулося раніше. Чим раніше, тим краще. І повернулося дипломатично", - сказав голова Української держави.

При цьому він відзначив, що "люди важливіше за все, втрати людей – це дуже болісно", але "це їх земля".

За словами Зеленського, навіть країни, які до війни були повністю на боці РФ і досі тісно з нею пов'язані, вважають захоплення Криму і сходу України нелегітимними. "Це дуже важливий сигнал. Це говорить про те, що якби міцний союз не будував Путін з іншими, як Іран, Північна Корея, якби економічний союз він не будував з Китаєм, з деякими арабськими державами, якби політичні відносини у нього не було з деякими представниками Латинської Америки - все це будується на вигідних речах для тих чи інших держав, допоки Путін може впливати на них шантажем, зброєю, грошима. І це говорить, що на цих речах не можна будувати сталі відносини - можна будувати тимчасовий вплив", - сказав він.

"Так, на жаль, він може бути не рік, не два, може бути десять років. Так може бути. Але головне, що базується на міжнародному праві все одно, на принципах. І тут навіть не те, що це принципи ООН - це принципи між всіма державами, які вони не були, навіть тими, хто був раніше агресорами, проходив ті чи інші війни. Всі вони знають, що таке дотримання принципу, пов'язаного з повагою до суверенітету будь-якої держави. Суверенітет порушила Росія", - додав Зеленський.