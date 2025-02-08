Інтерфакс-Україна
Події
22:16 08.02.2025

В Міноборони сподіваються на відновлення роботи "Резерв+" у неділю

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В Міноборони сподіваються на відновлення роботи "Резерв+" у неділю
Фото: Міноборони України

Команди Національного банку України та "Резерв+" цілий день в суботу працюють над відновленням нормальної авторизації через BankID, яка працює із великими перебоями через велике навантаження після завершення 7 лютого строків відстрочок та необхідності оформити їх на новий 3-місячний термін, повідомляють представники Міністерства оборони.

"Наразі BankID у захваті від такої кількості бажаючих та приліг трохи відпочити. Розробники вже вирішують це, й авторизація скоро запрацює", -- написала у Facebook у відповідях на запити під постом заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Представниця Міноборони Галина Воловіна висловила надію, що вже зранку у неділю все працюватиме у штатному режимі.

"Для BankID сьогодні така авторизація виявилася стресовою — команди Нацбанку та Резерв+ спільно напрацьовували, як все повернути й стати більш витривалими", - відзначила Воловіна.

За її словами, команда "Резерв+" пропрацює можливість розширити варіанти авторизації у додатку.

"Трохи ще терпіння, будь ласка, й "Резерв+" знову всіх вітатиме спокійно… Все повернеться й стане масштабнішим… Відстрочки поступово реєстр "Оберіг" також продовжує та опрацьовує запити на нові", - повідомила представниця Міноборони.

Сформувати військово-електронний документ у цю суботу, коли "Резерв+" працює із великими перебоями, можна через портал "Дія", де використовується авторизація через "Дія.Підпис", але через нього не можна подати заяву на подовження відстрочки.

Теги: #міноборони #резерв #збій

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