ОСУВ "Хортиця": артилеристи 47 ОАБр знищили гармату і склад з БК окупантів

На одному з напрямків у зоні відповідальності Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" воїни 47 окремої артилерійської бригади знищили гармату та склад з боєкомплектом армії РФ, повідомила у суботу пресслужба ОСУВ.

"На одному із напрямків, де не вщухає ворожа активність, наші гармаші за допомогою точних координат завдали удару по замаскованій позиції розрахунку гармати, а також по ворожому складу з боєприпасами", - говориться у повідомленні в Телеграм.

Пост супроводжується відповідним відео бойової роботи 47 ОАБр.