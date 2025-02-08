Інтерфакс-Україна
Події
19:33 08.02.2025

ОСУВ "Хортиця": артилеристи 47 ОАБр знищили гармату і склад з БК окупантів

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На одному з напрямків у зоні відповідальності Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" воїни 47 окремої артилерійської бригади знищили гармату та склад з боєкомплектом армії РФ, повідомила у суботу пресслужба ОСУВ.

"На одному із напрямків, де не вщухає ворожа активність, наші гармаші за допомогою точних координат завдали удару по замаскованій позиції розрахунку гармати, а також по ворожому складу з боєприпасами", - говориться у повідомленні в Телеграм.

Пост супроводжується відповідним відео бойової роботи 47 ОАБр.

Теги: #хортиця #фронт

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