19:33 08.02.2025
ОСУВ "Хортиця": артилеристи 47 ОАБр знищили гармату і склад з БК окупантів
На одному з напрямків у зоні відповідальності Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" воїни 47 окремої артилерійської бригади знищили гармату та склад з боєкомплектом армії РФ, повідомила у суботу пресслужба ОСУВ.
"На одному із напрямків, де не вщухає ворожа активність, наші гармаші за допомогою точних координат завдали удару по замаскованій позиції розрахунку гармати, а також по ворожому складу з боєприпасами", - говориться у повідомленні в Телеграм.
Пост супроводжується відповідним відео бойової роботи 47 ОАБр.