Інтерфакс-Україна
Події
19:15 08.02.2025

Велика Британія розголосила інформацію про розробку морських БЕК Snapper та Wasp для України

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Міністр оборонних закупівель Великої Британії Марія Ігл згадала про програми морських безекіпажних катерів (БЕК, uncrewed maritime vessels, UMV – ІФ-У) Wasp і Snapper у двох письмових відповідях парламенту Великої Британії від 4 лютого 2025 р., в яких зазначила, що обидва вони є "новою морською системою без екіпажу", яка була "швидко розроблена" спеціально для підтримки України, повідомляє Naval technology.

"Наразі система проходить фінальні випробування, і подальші деталі будуть викладені в належний час", - заявила Ігл.

Ймовірно, що на ці розробки посилався Державний секретар оборони Великої Британії Джон Гілі під час щорічної вечері ADS (торговельна асоціація, що просуває лідерство в аерокосмічній, оборонній та безпековій галузях – ІФ-У) 28 січня 2024р.

"Ми створили промислову базу для нових можливостей – практично з нуля... Постачаючи – у великих масштабах – одну з найефективніших систем безпілотних апаратів в Україні", - заявив тоді Гілі.

У відповідь на запит Naval Technology Міністерство оборони Великої Британії відмовилося надати будь-яку додаткову інформацію про розробку безпілотних систем Wasp і Snapper.

Аналіз, проведений Ship technology, прогнозує, що морські БЕК, як надводні, так і підводні платформи, змінять морську війну.

"Прикладом цього є застосування Україною морських БЕК проти російських сил, які використовують швидко розроблені надводні ударні платформи для придушення і нанесення ударів по великих надводних бойових одиницях", - зазначає видання.

Так, повідомляється, що у березні 2024 р. ЗСУ змусили Чорноморський флот Росії відійти з фронту бойових дій після того, як більше третини флоту було "серйозно пошкоджено або повністю знищено".

"Пошкодження, яких зазнав російський флот, значною мірою спричинені морськими безпілотниками, змусили військових лідерів у всьому світі додатково замислитися над тим, як такі платформи змінять майбутнє морської війни", - йдеться в аналізі.

Ship technology стверджує, що, можливо, найважливішим з усіх БПЛА, розгорнутих в зоні бойових дій, став Magura V5 USV – 5,5-метровий малий БЕК вагою менше 1 000 кг. Безпілотник має дальність ходу до 800 км, максимальну швидкість 78 км/год і здатен нести 200 кг вибухового вантажу.

Заступник голови військової розвідки України генерал-майор Вадим Скібіцький раніше стверджував, що безпілотники вітчизняного виробництва були рушійною силою відходу Росії до порту Новоросійська.

Як повідомлялось, у серпні 2024 р. Міністерство оборони Великої Британії заявило, що українські військово-морські оборонні технології "довели свою безцінність" у Чорноморському регіоні, де в період з лютого 2022 р. по червень 2024 р. було пошкоджено або знищено 26 кораблів ВМФ Росії.

 

Теги: #допомога #україна #дроны #британія

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