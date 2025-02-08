Велика Британія розголосила інформацію про розробку морських БЕК Snapper та Wasp для України

Міністр оборонних закупівель Великої Британії Марія Ігл згадала про програми морських безекіпажних катерів (БЕК, uncrewed maritime vessels, UMV – ІФ-У) Wasp і Snapper у двох письмових відповідях парламенту Великої Британії від 4 лютого 2025 р., в яких зазначила, що обидва вони є "новою морською системою без екіпажу", яка була "швидко розроблена" спеціально для підтримки України, повідомляє Naval technology.

"Наразі система проходить фінальні випробування, і подальші деталі будуть викладені в належний час", - заявила Ігл.

Ймовірно, що на ці розробки посилався Державний секретар оборони Великої Британії Джон Гілі під час щорічної вечері ADS (торговельна асоціація, що просуває лідерство в аерокосмічній, оборонній та безпековій галузях – ІФ-У) 28 січня 2024р.

"Ми створили промислову базу для нових можливостей – практично з нуля... Постачаючи – у великих масштабах – одну з найефективніших систем безпілотних апаратів в Україні", - заявив тоді Гілі.

У відповідь на запит Naval Technology Міністерство оборони Великої Британії відмовилося надати будь-яку додаткову інформацію про розробку безпілотних систем Wasp і Snapper.

Аналіз, проведений Ship technology, прогнозує, що морські БЕК, як надводні, так і підводні платформи, змінять морську війну.

"Прикладом цього є застосування Україною морських БЕК проти російських сил, які використовують швидко розроблені надводні ударні платформи для придушення і нанесення ударів по великих надводних бойових одиницях", - зазначає видання.

Так, повідомляється, що у березні 2024 р. ЗСУ змусили Чорноморський флот Росії відійти з фронту бойових дій після того, як більше третини флоту було "серйозно пошкоджено або повністю знищено".

"Пошкодження, яких зазнав російський флот, значною мірою спричинені морськими безпілотниками, змусили військових лідерів у всьому світі додатково замислитися над тим, як такі платформи змінять майбутнє морської війни", - йдеться в аналізі.

Ship technology стверджує, що, можливо, найважливішим з усіх БПЛА, розгорнутих в зоні бойових дій, став Magura V5 USV – 5,5-метровий малий БЕК вагою менше 1 000 кг. Безпілотник має дальність ходу до 800 км, максимальну швидкість 78 км/год і здатен нести 200 кг вибухового вантажу.

Заступник голови військової розвідки України генерал-майор Вадим Скібіцький раніше стверджував, що безпілотники вітчизняного виробництва були рушійною силою відходу Росії до порту Новоросійська.

Як повідомлялось, у серпні 2024 р. Міністерство оборони Великої Британії заявило, що українські військово-морські оборонні технології "довели свою безцінність" у Чорноморському регіоні, де в період з лютого 2022 р. по червень 2024 р. було пошкоджено або знищено 26 кораблів ВМФ Росії.