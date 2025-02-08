Міносвіти завершує підготовку оновленого порядку з механізмом підтвердження знань, отриманих в окупації - ZMINA

Міністерство освіти і науки України 15 січня направило на повторне погодження до Мінфіну доопрацьований проєкт Порядку визнання результатів навчання, здобутих на тимчасово окупованій території України, повідомляє портал Центру прав людини ZMINA із посиланням на відповідь генерального директора директорату вищої освіти та освіти дорослих в Міністерстві освіти на науки Олега Шарова на інформаційний запит.

Як відомо, 21 листопада 2023 року парламент ухвалив закон № 3482-ІХ “Про внесення змін до деяких законів України щодо визнання результатів навчання осіб, які проживають на тимчасово окупованій території (ТОТ) України”.

На виконання пунктів 1.1, 1.3, 1.4 Плану організації підготовки проєктів актів та виконання інших завдань, необхідних для реалізації закону Міносвіти розробило проєкт постанови Кабміну “Про затвердження Порядку визнання результатів навчання, здобутих на ТОТ України, на рівнях професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти”.

Шаров повідомив, що після висновків Міністерства юстиції та низки нарад з представниками Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства фінансів, Представництва президента України в Автономній Республіці Крим доопрацьований проєкт Порядку було повторно надіслано на погодження до Міністерства фінансів України.

Він також повідомив, що на 2025 рік для Міністерства освіти і науки України передбачено фінансове забезпечення відповідної процедури визнання результатів навчання за кошти держбюджету.

Після отримання висновку Міністерства фінансів Міносвіти надішле проєкт Порядку на розгляд уряду.

Також у відповіді йдеться, що на виконання пункту 1.2 у проєкті Порядку визначено, що обсяг та порядок додаткового навчання Заявників української мови, історії України, основ держави і права, а також порядок проведення адаптаційних занять з психологічної допомоги, визначається Міносвіти.

Пропонується, що Міносвіти здійснювало відшкодування витрат визначених уповноважених установ за проведення додаткового навчання Заявників та проведення адаптаційних занять з психологічної допомоги.

Також Шаров проінформував, що Міносвіти готує документи щодо визначення порядку визнання результатів навчання, здобутих в окупації в уповноважених установах на рівнях повної загальної середньої освіти шляхом проходження річного оцінювання або державної підсумкової атестації, щоб продовжити здобувати освіту відповідного рівня або отримання відповідного документа про освіту встановленого зразка.

Раніше правозахисники заявляли, що ухвалений 2023 р. закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо визнання результатів навчання осіб, які проживали на ТОТ України” не працює.

Коаліція правозахисних організацій, які опікуються питаннями захисту прав постраждалих внаслідок збройної агресії проти України, закликала владу, зокрема розбудувати систему підтримки зв’язків зі своїми громадянами в окупації, які країна-агресор систематично намагається розірвати.