Інтерфакс-Україна
Події
16:43 08.02.2025

Міносвіти завершує підготовку оновленого порядку з механізмом підтвердження знань, отриманих в окупації - ZMINA

2 хв читати
Міносвіти завершує підготовку оновленого порядку з механізмом підтвердження знань, отриманих в окупації - ZMINA

Міністерство освіти і науки України 15 січня направило на повторне погодження до Мінфіну доопрацьований проєкт Порядку визнання результатів навчання, здобутих на тимчасово окупованій території України, повідомляє портал Центру прав людини ZMINA із посиланням на відповідь генерального директора директорату вищої освіти та освіти дорослих в Міністерстві освіти на науки Олега Шарова на інформаційний запит.

Як відомо, 21 листопада 2023 року парламент ухвалив закон № 3482-ІХ “Про внесення змін до деяких законів України щодо визнання результатів навчання осіб, які проживають на тимчасово окупованій території (ТОТ) України”.

На виконання пунктів 1.1, 1.3, 1.4 Плану організації підготовки проєктів актів та виконання інших завдань, необхідних для реалізації закону Міносвіти розробило проєкт постанови Кабміну “Про затвердження Порядку визнання результатів навчання, здобутих на ТОТ України, на рівнях професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти”.

Шаров повідомив, що після висновків Міністерства юстиції та низки нарад з представниками Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства фінансів, Представництва президента України в Автономній Республіці Крим доопрацьований проєкт Порядку було повторно надіслано на погодження до Міністерства фінансів України.

Він також повідомив, що на 2025 рік для Міністерства освіти і науки України передбачено фінансове забезпечення відповідної процедури визнання результатів навчання за кошти держбюджету.

Після отримання висновку Міністерства фінансів Міносвіти надішле проєкт Порядку на розгляд уряду.

Також у відповіді йдеться, що на виконання пункту 1.2 у проєкті Порядку визначено, що обсяг та порядок додаткового навчання Заявників української мови, історії України, основ держави і права, а також порядок проведення адаптаційних занять з психологічної допомоги, визначається Міносвіти.

Пропонується, що Міносвіти здійснювало відшкодування витрат визначених уповноважених установ за проведення додаткового навчання Заявників та проведення адаптаційних занять з психологічної допомоги.

Також Шаров проінформував, що Міносвіти готує документи щодо визначення порядку визнання результатів навчання, здобутих в окупації в уповноважених установах на рівнях повної загальної середньої освіти шляхом проходження річного оцінювання або державної підсумкової атестації, щоб продовжити здобувати освіту відповідного рівня або отримання відповідного документа про освіту встановленого зразка.

Раніше правозахисники заявляли, що ухвалений 2023 р. закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо визнання результатів навчання осіб, які проживали на ТОТ України” не працює.

Коаліція правозахисних організацій, які опікуються питаннями захисту прав постраждалих внаслідок збройної агресії проти України, закликала владу, зокрема розбудувати систему підтримки зв’язків зі своїми громадянами в окупації, які країна-агресор систематично намагається розірвати.

Теги: #міносвіти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:48 14.05.2025
Міносвіти запускає мережу стартап-шкіл - інкубаторів - акселераторів

Міносвіти запускає мережу стартап-шкіл - інкубаторів - акселераторів

17:18 09.05.2025
Розпочала роботу освітня платформа для жителів Криму - Міносвіти

Розпочала роботу освітня платформа для жителів Криму - Міносвіти

16:26 09.05.2025
Міносвіти оновило підходи до фінансування наукових об’єктів, які мають статус національного надбання

Міносвіти оновило підходи до фінансування наукових об’єктів, які мають статус національного надбання

09:40 05.05.2025
В KSE поскаржилися на відмову Міносвіти в дозволі переводити студентів-бюджетників на спеціальність "математика" через бюрократію

В KSE поскаржилися на відмову Міносвіти в дозволі переводити студентів-бюджетників на спеціальність "математика" через бюрократію

13:27 22.04.2025
На наказ Міносвіти про шкільне навчання під час війни надходять скарги, до кінця квітня буде напрацьоване інше рішення– Верещук

На наказ Міносвіти про шкільне навчання під час війни надходять скарги, до кінця квітня буде напрацьоване інше рішення– Верещук

12:48 16.04.2025
Міносвіти розробляє проєкт постанови про збільшення тарифних розрядів деяким категоріям працівників дитсадків - Шмигаль

Міносвіти розробляє проєкт постанови про збільшення тарифних розрядів деяким категоріям працівників дитсадків - Шмигаль

12:57 12.04.2025
Міносвіти оновило ліцензійні обсяги у сфері вищої освіти

Міносвіти оновило ліцензійні обсяги у сфері вищої освіти

12:46 09.04.2025
Міносвіти відмовилося надати офіційний коментар Вітренко щодо фактів можливого плагіату у його наукових роботах

Міносвіти відмовилося надати офіційний коментар Вітренко щодо фактів можливого плагіату у його наукових роботах

10:06 09.04.2025
В "Мрії" для учнів запровадять валюту "мрійки" за навчальні досягнення, які можна обмінювати на бонуси - Міносвіти

В "Мрії" для учнів запровадять валюту "мрійки" за навчальні досягнення, які можна обмінювати на бонуси - Міносвіти

09:50 09.04.2025
Міносвіти: "Мрія" завжди буде безплатною та добровільною

Міносвіти: "Мрія" завжди буде безплатною та добровільною

ВАЖЛИВЕ

Макрон вказав Трампу на те, що Росія проігнорувала вимоги США стосовно перемовин і припинення вогню

Україна та РФ домовилися обмінятися умовами припинення вогню у письмовому вигляді та в принципі зустрітися знову – глава МЗС Туреччини

Росія в Стамбулі ставила неприйнятні умови для України та її партнерів, нас чекають ще дуже важкі дні – Туск

Умєров після переговорів у Стамбулі: зустріч Зеленського і Путіна обговорювалася

Зеленський та лідери Коаліції охочих обговорили з Трампом телефоном результати перемовин у Стамбулі

ОСТАННЄ

Стармер і Трамп узгодили позиції після перемовин РФ та України

Макрон вказав Трампу на те, що Росія проігнорувала вимоги США стосовно перемовин і припинення вогню

Зеленський у Тирані зустрівся з президенткою Молдови Санду

У Києві житловим будинкам відшкодували вартість понад 4 тисяч одиниць резервних джерел електроенергії

Україна та РФ домовилися обмінятися умовами припинення вогню у письмовому вигляді та в принципі зустрітися знову – глава МЗС Туреччини

Міндовкілля надало технічну експертизу для підготовки угоди про корисні копалини - міністр

Колишня посол США в Києві назвала причину відставки - незгода з політикою тиску на жертву

ДБР виявило у ексочільника одеської податкової необґрунтовані активи на понад 5,3 млн грн

Росія в Стамбулі ставила неприйнятні умови для України та її партнерів, нас чекають ще дуже важкі дні – Туск

На зустрічі у Стамбулі територіальні питання не обговорювалися, повідомив Умєров

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА