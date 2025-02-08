8 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1081 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1081 RUSSIAN AGRESSION

8 лютого відзначають Міжнародний день шотландського віскі, День опери, День пропозиції руки та серця, Всесвітній день кіно, День Нірвани.

Православна церква вшановує пам'ять святого великомученика Теодора Стратилата; святого пророка Захарії.

День опери

Неофіційне свято виникло в соцмережах у 2018 році з хештегу #OperaDay. Також існує офіційна подія - Всесвітній день опери.

День опери, присвячений вшануванню і насолоди від опери, багатого і складного музичного жанру, який поєднує в собі музику, театр і розповідь.

День пропозиції руки та серця

Щороку 8 лютого весь світ відзначає День пропозиції руки та серця. Хоча романтичне свято не є офіційним та вихідним днем, а історія його виникнення невідома, воно супроводжується звичаєм робити своїм коханим особливу пропозицію.

Всесвітній день кіно

Всесвітній день кіно – це яскраве свято для кінолюбителів, яке дає змогу вшанувати їхні улюблені фільми.

Всесвітній день кіно заснований третьою Академією кінематографічних мистецтв і наук в 2020 році, щоб відзначити здатність фільмів залучати, пов’язувати і надихати людей. Святкуємо магію кіно щороку у другу суботу лютого. Цей щорічний захід, що збігається з сезоном вручення премії "Оскар", надає ідеальну можливість для кіноманів, щоб об’єднатися у своїй пристрасті до кінематографу.

День нірвани

Щорічно 8 та 15 лютого буддисти Махаяни відзначають День нірвани або парінірвани. Вважається, що переддень фізичної смерті Будда Шак’ямуні під час медитації досягнув парінірвани – головної мети буддистської практики.

Нірвана з санскриту перекладається як "згасання", "відсутність хвилювання" та означає звільнення від страждань, залежності, бажань, сансари, тобто головну мету кожної живої істоти.

В буддизмі розрізняють нірвану із залишком (викорінення затьмарення свідомості) та нірвану без залишку (парінірвана). Власне парінірвани можна досягнути лише після фізичної смерті, коли людина досягає повного просвітлення.

8 та 15 лютого буддисти здійснюють медитації, відвідують храми й приносять дари. В День нірвани заведено міркувати про можливу втрату близьких людей, власну смерть та непостійність цього світу.

Цього дня народилися:

325 років від дня народження Даніеля Бернуллі (1700–1782), швейцарського фізика, математика, механіка, одного з творців кінетичної теорії газів, гідродинаміки та математичної фізики;

175 років від дня народження Івана Павловича Похитонова (1850-1923), українського живописця, графіка;

130 років від дня народження Олександра Юліановича Кульчицького (Шумило фон Кульчицький) (1895-1980), українського психолога, філософа, громадсько-політичного та освітнього діяча (Франція);

100 років від дня народження Віктора Івановича Зарецького (1925-1990), українського живописця, графіка, монументаліста, педагога, громадського діяча, чоловіка А. Горської;

80 років від дня народження Івана Васильовича Паславського (1945-2021), українського філософа, історика, перекладача.

Ще цього дня:

1914 - У Монреалі створили українське видавництво "Новий Світ";

1915 - У Лос-Анджелесі відбулася прем'єра фільму Девіда Ґріффіта "Народження нації", включеного згодом до списку 100 найкращих фільмів усіх часів і народів;

1916 - У Цюриху (Швейцарія) група поетів оголосила про появу нової мистецької течії — дадаїзму;

1921 - Декрет про заповідник "Асканія-Нова" (розвивався Ф. Фальц-Фейном з 1874 р.);

1928 - Перше передання телесигналу через океан - із Лондона до Нью-Йорка;

1965 - У Британії заборонили рекламу сигарет на телебаченні;

1969 - Відбувся перший політ найбільшого у світі пасажирського літака Boeing 747 (зараз найбільший — Аеробус A380);

1971 - Засновано одну з трьох основних фондових бірж США — NASDAQ;

1992 - Україна встановила дипломатичні відносини з Ватиканом і Азербайджаном;

1994 - Україна приєдналась до програми НАТО "Партнерство заради миру".

Церковне свято:

8 лютого в церковному календарі – День великомученика Теодора Стратилата та святого пророка Захарії Серповидця.

Теодор Стратилат – християнський святий, який жив у III столітті. Він був військовим генералом під час правління римського імператора Ліцинія. Він відмовився приносити жертви язичницьким богам і зізнався у своїй вірі в Христа, за що був засуджений до смерті і страчений.

Захарія Серповидець – старозавітний пророк, який традиційно вважається автором книги Захарії, одинадцятої з дванадцяти малих пророків. Він передбачав майбутнє Ізраїлю та народів, а також прихід Месії, який мав бути царем, священиком і слугою. Захарія також бачив багато символічних видінь, які відображали наміри Бога щодо свого народу. Книга Захарії містить багато цитат та посилань на Новий Заповіт, особливо до Євангелія від Матвія та Апокаліпсису.

Іменини: Андрій, Олександр, Петро, Семен, Сергій, Степан, Федір.