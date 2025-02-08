Росіяни обстріляли 13 громад Сумської області

Російські війська у п'ятницю обстрілювали 13 громад Сумської області, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Протягом дня росіяни здійснили 80 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 168 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Свеська, Зноб-Новгородська громади", - сказано в повідомленні.

Хотінська громада: ворог бив з артилерії (3 вибухи), мінометів (4 вибухи), КАБами (6 вибухів), FPV-дроном (1 вибух) та скинув вибуховий пристрій з БпЛА (1 вибух).

Краснопільська громада: відбулися скидання вибухових пристроїв з БпЛА (1 вибух), удари FPV-дронами (9 вибухів), обстріли з артилерії (11 вибухів), мінометів (9 вибухів), пуски КАБ (2 вибухи).

Шалигинська громада: росіяни вдарили з артилерії (8 вибухів), РСЗВ (9 вибухів).

Великописарівська громада: завдано удари FPV-дронами (12 вибухів), мінометні обстріли (33 вибухи), скидання вибухових пристроїв з БпЛА (1 вибух).

Юнаківська громада: здійснено артилерійський обстріл (18 вибухів), пуски КАБ (6 вибухів), удар FPV-дроном (1 вибух), скидання вибухових пристроїв з БпЛА (9 вибухів).

Зноб-Новгородська громада: ворог вдарив з артилерії (2 вибухи).

Середино-Будська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (2 вибухи), удар FPV-дроном (1 вибух).

Миропільська громада: здійснено удар FPV-дроном (1 вибух), мінометний обстріл (6 вибухів).

Новослобідська громада: росіяни вдарили FPV-дронами (1 вибух).

Свеська громада: завдано атаку КАБ (6 вибухів).

Путивльська громада: зафіксовано удар FPV-дроном (1 вибух).

Есманьська громада: здійснено удар FPV-дронами (2 вибухи).

Білопільська громада: відбулося скидання вибухових пристроїв з БпЛА (2 вибухи).

Джерело: https://t.me/Sumy_news_ODA/33525