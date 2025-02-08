Інтерфакс-Україна
Події
01:23 08.02.2025

Зеленський про угоду з США: Потрібно зупинити Путіна і захистити багатий Дніпровський регіон в центральній Україні

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Зеленський про угоду з США: Потрібно зупинити Путіна і захистити багатий Дніпровський регіон в центральній Україні

Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність зупинити Володимира Путіна і захистити багатий Дніпровський регіон у центральній Україні.

"Нам потрібно зупинити Путіна та захистити те, що у нас є – дуже багатий Дніпровський регіон у центральній Україні", – сказав він в інтерв'ю Reuters.

Він зазначив, "якщо ми говоримо про угоду, то давайте укладемо угоду, ми тільки за", наголосивши при цьому на необхідності гарантій безпеки України від її союзників.

Зеленський показав на секретній карті родовища корисних копалин. За його словами, під окупацією Росії зараз знаходиться менше 20% українських мінеральних ресурсів, у тому числі близько половини рідкоземельних металів.

Рідкоземельні метали є ключовими для виробництва високопродуктивних магнітів, електродвигунів та електроніки. Зеленський зазначив, що Москва може передати доступ до цих ресурсів своїм союзникам – Північній Кореї та Ірану.

За словами президента, Україна має найбільші в Європі запаси титану, який є критично важливим для авіаційної та космічної галузей, а також значними покладами урану, що використовується для виробництва енергії та ядерної зброї. Багато з цих родовищ розташовані на північному заході України, далеко від зони бойових дій.

Водночас Зеленський підкреслив, що Київ не пропонує "віддавати" свої ресурси, а пропонує взаємовигідне партнерство для їхньої спільної розробки.

"Американці допомогли найбільше, і тому американці мають заробити найбільше. І у них має бути цей пріоритет, і вони його отримають. Я також хотів би поговорити про це із президентом (США Дональдом – ІФ-У) Трампом", - сказав президент.

Він також нагадав, що Росія ще з радянських часів знає докладну геологічну карту України, оскільки відповідні дослідження було вивезено до Москви після здобуття незалежності 1991 року. 

Теги: #угода #ресурси #сша

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