Зеленський: захист України означає захист стратегічних ресурсів

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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до співпраці зі Сполученими Штатами заради безпеки і підкреслив, що її "захист означає захист стратегічних ресурсів".

"У надійної безпеки завжди багато елементів, і кожен має значення. Україна володіє одними з найбільших у Європі запасами стратегічних ресурсів, і захист України означає також захист цих ресурсів. Того, що може зміцнити нашу державу й наших партнерів або Росію та її спільників", - написав він в телеграмі за результатами п'ятничного інтерв'ю агентству Reuters.

Він наголосив, що "уран, титанові й марганцеві руди, рідкісноземельні елементи, літій, природний газ і десятки інших ресурсів, від яких залежить геополітика".

Зеленський зазначив, що повна версія інтервʼю очікується в суботу, 8 лютого.