Мінкультури координуватиме політику у сфері кіно

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України отримало від уряду повноваження здійснювати координацію політики в сфері кіно.

"7 лютого Кабінет міністрів України ухвалив постанову, якою надав Міністерству культури та стратегічних комунікацій повноваження у сфері розробки та реалізації державної політики в сфері кінематографа. Відповідно, Міністерство координуватиме та спрямовуватиме діяльність Держкіно, матиме повноваження вносити зміни до законодавства щодо кіно на розгляд Кабінету міністрів", - йдеться в повідомленні на сайті Мінкультури в п’ятницю.

Планується, що рішення Уряду забезпечить цілісний підхід до формування та реалізації культурної політики, невідʼємною частиною якої є сфера кінематографії. Зазначається, що таким чином кінематограф отримує додаткові можливості для розкриття творчого потенціалу через інтеграцію в єдину державну стратегію розвитку культури.

"Координація діяльності Держкіно Міністерством культури та стратегічних комунікацій дозволить ефективніше підтримувати розвиток галузі та сприяти залученню кіно як елементу культурної дипломатії. Кінематограф має величезний потенціал як важливий інструмент для посилення міжнародної підтримки України", — наводяться в повідомленні слова міністра культури та стратегічних комунікацій України Миколи Точицького.