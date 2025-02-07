Інтерфакс-Україна
Події
17:29 07.02.2025

Члена комісії Київради з питань архітектури заарештовано з правом застави в 50 млн грн

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Члена комісії Київради з питань архітектури заарештовано з правом застави в 50 млн грн

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обирає запобіжні заходи підозрюваним у справі щодо заволодіння столичною землею: з правом застави в 50 млн грн заарештовано депутата Київської міськради - члена постійної комісії з питань архітектури, містопланування та земельних відносин, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"За клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 50 млн грн застави до члена постійної комісії Київської міськради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин – чинного депутата Київської міськради, підозрюваного у справі щодо заволодіння столичною землею", - йдеться в повідомленні САП у телеграм-каналі в п'ятницю.

Теги: #посадовець #арешт #київрада

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