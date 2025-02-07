Інтерфакс-Україна
Події
13:57 07.02.2025

В МЗС повідомили, що є попередня дата контакту між Сибігою та Рубіо

1 хв читати
В МЗС повідомили, що є попередня дата контакту між Сибігою та Рубіо

Проведення контакту між міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою і держсекретарем США Марко Рубіо перебуває в роботі, повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

"Перебуває в роботі контакт між міністром Андрієм Сибігою і держсекретарем США Марко Рубіо. Робота ведеться, є попередня дата контакту, але я не буду забігати наперед. Давайте дочекаємося, коли він відбудеться", - сказав речник на брифінгу в Києві у пʼятницю.

За словами Тихого, станом на зараз немає підтвердження, що Рубіо братиме участь у Парижі у розширеному засіданні міністрів закордонних справ деяких країн ЄС, куди запрошений Сибіга. Зустріч відбудеться 12 лютого в Парижі.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Сибіга запрошений на розширене засідання міністрів закордонних справ: Франції, Німеччини, Польщі, Італії, Великої Британії, Іспанії та США.

Теги: #рубіо #сибіга

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:46 15.05.2025
Сибіга в Анкарі: Повна бойова готовність до дня інтенсивної дипломатії

Сибіга в Анкарі: Повна бойова готовність до дня інтенсивної дипломатії

18:48 14.05.2025
Сибіга обговорив з генсеком НАТО "інтенсивну дипломатію" цього тижня

Сибіга обговорив з генсеком НАТО "інтенсивну дипломатію" цього тижня

18:03 14.05.2025
Віткофф і Рубіо прибудуть до Стамбулу в п'ятницю, але не впевнені, чи буде там Путін – ЗМІ

Віткофф і Рубіо прибудуть до Стамбулу в п'ятницю, але не впевнені, чи буде там Путін – ЗМІ

16:37 14.05.2025
Путін повинен припинити відкидати припинення вогню та уникати зустрічі з Зеленським - Сибіга

Путін повинен припинити відкидати припинення вогню та уникати зустрічі з Зеленським - Сибіга

15:56 14.05.2025
Сибіга розпочав візит до Туреччини із переговорів з Фіданом

Сибіга розпочав візит до Туреччини із переговорів з Фіданом

14:32 14.05.2025
Сибіга наголосив на важливості тиску на РФ в розмові з головою МЗС Нідерландів

Сибіга наголосив на важливості тиску на РФ в розмові з головою МЗС Нідерландів

08:14 14.05.2025
Сибіга у середу прямує з візитом до Туреччини

Сибіга у середу прямує з візитом до Туреччини

20:00 13.05.2025
Єрмак обговорив із Рубіо перспективи мирних перемовин – Офіс президента

Єрмак обговорив із Рубіо перспективи мирних перемовин – Офіс президента

18:49 13.05.2025
Путін повинен розуміти, що відмова від миру має свою ціну - Сибіга про заяву глав МЗС "Веймар+"

Путін повинен розуміти, що відмова від миру має свою ціну - Сибіга про заяву глав МЗС "Веймар+"

18:10 13.05.2025
Сибіга закликав Бразилію використати свій авторитетний голос у діалозі з Росією, щоб зустріч Зеленського та Путіна відбулася

Сибіга закликав Бразилію використати свій авторитетний голос у діалозі з Росією, щоб зустріч Зеленського та Путіна відбулася

ВАЖЛИВЕ

Розпочалася зустріч Зеленського з Ердоганом

Від України на перемовини в Туреччину прибули представники МЗС, Міноборони і військових розвідок – Зеленський

Рівень делегації РФ на перемовинах у Туреччині ще не відомий, але поки схожий на бутафорський, - Зеленський

Переговори в Стамбулі перенесено на другу половину дня з ініціативи турецької сторони, повідомляють в РФ

РНБО спростовує інформацію про початок перемовин у Туреччині о 10-й годині

ОСТАННЄ

Україна може направити свою команду на переговори у Стамбулі - ЗМІ

До України з Німеччини екстрадували підозрюваного в шахрайстві на 4 млн грн

Трамп заявив, що в Україні "нічого не станеться" до його зустрічі з Путіним

Виліт літака Зеленського з Анкари до Стамбулу запланований на 16:00

У Херсоні загинула жінка через артобстріл окупантів

Рютте: З врегулюванням чи без нього союзники підтвердили довгострокову підтримку НАТО України

На зустрічі із Зеленським Ердоган наголосить на підході Туреччини до негайного припинення вогню та початку мирних переговорів

Планів приїзду Путіна в Туреччину зараз немає, заявили в Кремлі

Генсек НАТО незадоволений рівнем делегації РФ у Стамбулі

У МЗС України відповіли на особисті випади Захарової на адресу Зеленського

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА