В МЗС повідомили, що є попередня дата контакту між Сибігою та Рубіо

Проведення контакту між міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою і держсекретарем США Марко Рубіо перебуває в роботі, повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

"Перебуває в роботі контакт між міністром Андрієм Сибігою і держсекретарем США Марко Рубіо. Робота ведеться, є попередня дата контакту, але я не буду забігати наперед. Давайте дочекаємося, коли він відбудеться", - сказав речник на брифінгу в Києві у пʼятницю.

За словами Тихого, станом на зараз немає підтвердження, що Рубіо братиме участь у Парижі у розширеному засіданні міністрів закордонних справ деяких країн ЄС, куди запрошений Сибіга. Зустріч відбудеться 12 лютого в Парижі.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Сибіга запрошений на розширене засідання міністрів закордонних справ: Франції, Німеччини, Польщі, Італії, Великої Британії, Іспанії та США.