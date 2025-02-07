Інтерфакс-Україна
Події
13:54 07.02.2025

У застосунку "Армія+" запрацював звіт про ураження ворожих об'єктів

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У застосунку "Армія+" запрацював звіт про ураження ворожих об'єктів

У мобільному застосунку "Армія+" для військовослужбовців запрацював звіт про ураження ворожих об'єктів, такі звіти почали надавати перші 100 підрозділів, повідомляють у п'ятницю в Міністерстві оборони України.

"У застосунку для військових "Армія+" запрацював звіт про ураження ворожих обʼєктів. Підтвердження пошкодження чи їх знищення відбувається в бойовій системі DELTA. Звітувати почали перші 100 підрозділів, які мають високий рівень інтеграції системи DELTA. Нова форма звітності дозволить цифровізувати та впорядкувати щоденну подачу даних про результати бойових дій у війську", - йдеться у повідомленні на сайті Міноборони.

Як пояснюють в оборонному відомстві, звіт про ураження за минулу добу подають в "Армія+" командири або їхні підлеглі раз на день, військовослужбовці повинні бути авторизовані в бойовій системі DELTA та застосунку "Армія+".

"Дані перевіряють аналітики Ситуаційного центру Міноборони. Оцифрований аналітичний звіт буде доступний для вищого військового командування. Паперова звітність поки що залишається. Проте саме на основі цифрового звіту про ураження планується впровадити в Армія+ подання рапорту на отримання винагороди за знищену техніку швидко та зручно", - позначають у повідомленні.

Також йдеться, що підрозділи фіксують знищені чи пошкоджені об’єкти на власних захищених шарах в системі DELTA, яка введена в експлуатацію в Силах оборони та успішно пройшла перевірку на захищеність інформації за стандартами НАТО, з DELTA об'єкти ураження додаються в Армія+ в автоматичному режимі.

Інформація про тип техніки та інші параметри підтягуються автоматично за допомогою QR-коду, згенерованого у DELTA, при цьому можна додати як один окремий об’єкт, так і одразу групу. "Це пришвидшує процес та робить його зручнішим. Армія+ при цьому не зберігає дані про об’єкти, а сформований звіт видаляється після підписання та відправляється в зашифрованому вигляді в Ситуаційний центр Міноборони", - додають у ваідомтсві.

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко вважає, що цифровізація управління бойовими діями — це основа сучасної війни, коли важливо діяти швидше та ефективніше за ворога.

"Запуск цифрових звітів про ураження дозволяє підрозділам ЗСУ та Нацгвардії передавати об’єктивну інформацію про втрати ворога без затримок. Завдяки взаємодії "Армія+" та DELTA ми забезпечуємо точний облік та достовірність інформації. Прозорість даних дозволить ухвалювати рішення, засновані на фактах, а не припущеннях", — зазначила вона.

За даними Міноборони, загалом у застосунку "Армія+" авторизувалося 590 тисяч військових. Через нього подано вже 130 тис. рапортів, що мають юридичну силу паперових, 43 тис. із них уже повністю погоджено або відхилено із зазначенням чіткої причини. Найпопулярніші - на річну відпустку, на зміну місця служби та на оздоровчі.

Теги: #армія_плюс #ураження #звіти

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