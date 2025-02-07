У Повітряних силах підтвердили збиття КАБ у Запоріжжі

Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат підтвердив інформацію про збиття російського КАБ в Запоріжжі.

В коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" він повідомив, що це не перший випадок збиття такого засобу авіаційного ураження.

"Для протидії цій загрозі потрібен комплексний підхід— як використання засобів наземної ППО, так і авіаційної компоненти, щоб якнайдалі відганяти носіїв цих КАБів", — сказав Ігнат.

Раніше в мережі зʼявилися повідомлення, що українським силам начебто вдалося цілеспрямовано збити КАБ. Низка Telegram-каналів писали, що під час ранкового авіаудару ворога була застосована експериментальна зброя для перехоплення російської бомби.