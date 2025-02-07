Майже по всій Україні найближчими днями без опадів

У більшості областей України у суботу, 8 лютого, без опадів, лише в Криму невеликий сніг. На дорогах, крім більшості західних та південних областей, місцями ожеледиця, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, в Криму та Приазов'ї подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 5-10° морозу, в Криму 0-5° морозу; вдень від 4° морозу до 1° тепла, на Закарпатті 2-7° тепла; в Карпатах вночі 9-14° морозу, вдень 0-5° морозу.

У Києві в суботу без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° морозу, вдень 1-3° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 8 лютого найвища температура вдень була 11,0° в 2011р., найнижча вночі -28,5° в 1929р.

У неділю, 9 лютого, без опадів. На дорогах, крім більшості західних і південних областей, місцями ожеледиця.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 5-10° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті 3-8° тепла, у східних областях та Карпатах 1-6° морозу.

У Києві у неділю без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° морозу, вдень 0-2° морозу.