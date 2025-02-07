Інтерфакс-Україна
Події
11:52 07.02.2025

Стефанішина розраховує на відкриття першого переговорного Кластеру з ЄС у квітні 2025 р.

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Стефанішина розраховує на відкриття першого переговорного Кластеру з ЄС у квітні 2025 р.

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністр юстиції України Ольга Стефанішина прогнозує, що відкрити переговорний кластер 1 “Основи процесу вступу в ЄС” (Fundamentals) можна буде в квітні 2025 року.

"Ми маємо надати дорожню карту. Для того, щоб ми надали дорожню карту, Європейський Союз має її попросити, для цього потрібен консенсус. Угорщина не дуже поспішає приймати рішення. Ми сподіваємося, що на цьому-наступному тижні рішення буде ухвалено. Якщо Україна надасть дорожню карту, то на квітень ми можемо відкрити переговори по першому кластеру", - сказала Стефанішина на конференції "Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного" в п'ятницю в Києві.

Також вона зазначила, що на червень Україна буде готова до відкриття переговорів ще двох кластерів.

"І відповідно, за Данського головування ми можемо відкрити ще три кластери. Тобто всі", - додала вона.

Як повідомлялося, в грудні єврокомісарка з розширення Марта Кос заявила, що переговорний кластер 1 “Основи процесу вступу в ЄС” (Fundamentals) з Україною може бути відкрито в першій половині 2025 року, найімовірніше, у квітні-травні.

Процедура ЄС визначає 35 переговорних розділів-глав. За цими розділами Єврокомісія спочатку проводить офіційний скринінг відповідності законодавства України праву ЄС. 33 із 35 переговорних розділів згруповані в 6 тематичних кластерів, тоді як глави 34 “Інституції” та 35 “Інші питання” розглядатимуться окремо.

Президент і прем’єр України заявляють про завдання завершити процес вступу України в ЄС протягом приблизно п’яти років - до 2030 року.

Теги: #кластер #єс

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