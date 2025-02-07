Інтерфакс-Україна
Події
10:54 07.02.2025

ДОТ удосконалив механізми закупівель пального для військових

2 хв читати
ДОТ удосконалив механізми закупівель пального для військових

Закупівельна агенція Міністерства оборони України "‎Державний оператор тилу"‎ удосконалила механізми закупівель пального, розширюючи можливості для участі бізнесу та підвищуючи конкурентність на торгах.

"Наступним кроком у розвитку регіональної моделі стало її поглиблення шляхом збільшення кількості лотів. Це рішення спрямоване на залучення більшої кількості учасників та підвищення ефективності закупівлі пального для військових", - повідомляє пресслужба Міноборони.

Директор департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський відзначив, що держава спрямовує значні кошти на забезпечення ЗСУ пально-мастильними матеріалами.

"Зокрема, за 2024 рік ДОТ закупив ПММ на 28.2 млрд грн. Поглиблення регіональної моделі дозволяє забезпечити безперебійне надходження пального у війська", – підкреслив він.

Минулого року ДОТ впровадив модель закупівель пального за регіональним принципом, очікуючи більшу зацікавленість від учасників ринку, враховуючи специфіку логістичних ланцюжків залежно від регіону. Така модель передбачала поділ постачання на чотири регіони: Східний, Південний, Центральний і Західний.

Кількість учасників, що виходили на торги та рівень економії на аукціонах (редукціонах) підтвердили ефективність такої моделі закупівель. Саме тому для підвищення конкуренції та оптимізації логістичних процесів потенційних постачальників ДОТ поглиблює регіональну модель. Раніше регіон охоплював від 4 до 6 точок постачання. Відтепер кількість лотів буде збільшено вдвічі: замість чотирьох великих регіональних лотів буде вісім дрібніших з меншою кількість точок постачання (від 1 до 2).

"Ринок пального в Україні відзначається значними безпековими ризиками через постійну загрозу з боку російської федерації. Тому постачальники не зберігають великі обсяги на території України. Поглиблення регіональної моделі дозволяє зменшити безпекові ризики для бізнесу, знижуючи необхідні для участі в торгах обсяги палива. Це відкриває можливості для нових гравців ринку та підвищує рівень конкуренції, що, своєю чергою, позитивно впливає на вартість продукції для потреб оборони"‎, – зазначила директор програми пально-мастильних матеріалів ДОТ Марина Єремєєва.

В результаті проведених торгів на закупівлю дизельного пального арктичного, на лотах де був тільки один учасник, економія від очікуваної вартості в середньому склала 2.7%, водночас на лотах де було більше ніж 2 учасники торгів економія в середньому склала 7.5%. У грошовому еквіваленті це дозволило додатково зекономити 15.8 млн грн. Загальна економія на торгах дизельного пального арктичного становить понад 82 млн грн.

Теги: #закупівля #пальне #дот

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:41 05.05.2025
Перед судом постануть учасники злочинної групи, викриті на розкраданні пального з в/ч на Львівщині - ДБР

Перед судом постануть учасники злочинної групи, викриті на розкраданні пального з в/ч на Львівщині - ДБР

20:32 02.05.2025
Інвестфонд з відбудови Україна-США гарантуватиме закупівлі продукції на умовах "бери або плати" – Шмигаль

Інвестфонд з відбудови Україна-США гарантуватиме закупівлі продукції на умовах "бери або плати" – Шмигаль

13:10 02.05.2025
Створення єдиної інституції для оборонних закупівель – вимога НАТО, відтермінована до кінця війни, - Жумаділов

Створення єдиної інституції для оборонних закупівель – вимога НАТО, відтермінована до кінця війни, - Жумаділов

19:47 01.05.2025
Готується ґрунт для об'єднання ДОТ та АОЗ, комісію з реорганізації ДОТ очолить Жумаділов

Готується ґрунт для об'єднання ДОТ та АОЗ, комісію з реорганізації ДОТ очолить Жумаділов

15:42 30.04.2025
Водіям краще оминати дешеве пальне та "бочки" після введення з 1 травня бензину з 5% біоетанолу – директор А-95

Водіям краще оминати дешеве пальне та "бочки" після введення з 1 травня бензину з 5% біоетанолу – директор А-95

09:58 28.04.2025
"Нафтогаз" спрямує EUR270 млн кредиту ЄБРР та EUR140 млн гранту Норвегії на закупівлю 1 млрд куб. м газу

"Нафтогаз" спрямує EUR270 млн кредиту ЄБРР та EUR140 млн гранту Норвегії на закупівлю 1 млрд куб. м газу

18:29 17.04.2025
В Армія+ з’явився навчальний курс про роботу із системою DOT-Chain

В Армія+ з’явився навчальний курс про роботу із системою DOT-Chain

17:38 17.04.2025
Додавання з 1 травня 5% біоетанолу в пальне суттєво не вплине на його ціну на АЗС – власник "Параллелі" Дубінін

Додавання з 1 травня 5% біоетанолу в пальне суттєво не вплине на його ціну на АЗС – власник "Параллелі" Дубінін

14:58 16.04.2025
Громади у 2025 р. придбали 110 шкільних автобусів із запланованих 600

Громади у 2025 р. придбали 110 шкільних автобусів із запланованих 600

19:08 09.04.2025
Україна приєдналася до договору про спільні з ЄС закупівлі медичних засобів захисту

Україна приєдналася до договору про спільні з ЄС закупівлі медичних засобів захисту

ВАЖЛИВЕ

Переговори в Стамбулі перенесено на другу половину дня з ініціативи турецької сторони, повідомляють в РФ

РНБО спростовує інформацію про початок перемовин у Туреччині о 10-й годині

Рютте: Ми ще не вирішили, кого з партнерів запросити на саміт у Гаазі

Окупанти втратили впродовж доби 1220 військовослужбовців

Кількість загиблих через ракетний удар по Сумській громаді зросла до трьох

ОСТАННЄ

JYSK відкрив новий магазин у черкаському Будинку торгівлі

Літак Зеленського приземлився в Анкарі

Переговори в Стамбулі перенесено на другу половину дня з ініціативи турецької сторони, повідомляють в РФ

Окупанти 26 разів обстріляли населені пункти Донецької області, один житель загинув, 7 поранені

Сибіга в Анкарі: Повна бойова готовність до дня інтенсивної дипломатії

Завершився додатковий період реєстрації на НМТ-2025, усунути недоліки в документах можна до 19 травня

Глава МЗС Туреччини про переговори у Стамбулі: Сподіваємося, це зможе відкрити "нову главу"

Оборонці України збили дрон із ШІ, яким росіяни хизувались на параді в Москві

Мережу з виготовлення контрафактного насіння відомих брендів ліквідували на Київщині

МЗС Франції: Найкраще, на що можна сподіватися від технічних дискусій у Стамбулі, - негайне безумовне припинення вогню

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА