ДОТ удосконалив механізми закупівель пального для військових

Закупівельна агенція Міністерства оборони України "‎Державний оператор тилу"‎ удосконалила механізми закупівель пального, розширюючи можливості для участі бізнесу та підвищуючи конкурентність на торгах.

"Наступним кроком у розвитку регіональної моделі стало її поглиблення шляхом збільшення кількості лотів. Це рішення спрямоване на залучення більшої кількості учасників та підвищення ефективності закупівлі пального для військових", - повідомляє пресслужба Міноборони.

Директор департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський відзначив, що держава спрямовує значні кошти на забезпечення ЗСУ пально-мастильними матеріалами.

"Зокрема, за 2024 рік ДОТ закупив ПММ на 28.2 млрд грн. Поглиблення регіональної моделі дозволяє забезпечити безперебійне надходження пального у війська", – підкреслив він.

Минулого року ДОТ впровадив модель закупівель пального за регіональним принципом, очікуючи більшу зацікавленість від учасників ринку, враховуючи специфіку логістичних ланцюжків залежно від регіону. Така модель передбачала поділ постачання на чотири регіони: Східний, Південний, Центральний і Західний.

Кількість учасників, що виходили на торги та рівень економії на аукціонах (редукціонах) підтвердили ефективність такої моделі закупівель. Саме тому для підвищення конкуренції та оптимізації логістичних процесів потенційних постачальників ДОТ поглиблює регіональну модель. Раніше регіон охоплював від 4 до 6 точок постачання. Відтепер кількість лотів буде збільшено вдвічі: замість чотирьох великих регіональних лотів буде вісім дрібніших з меншою кількість точок постачання (від 1 до 2).

"Ринок пального в Україні відзначається значними безпековими ризиками через постійну загрозу з боку російської федерації. Тому постачальники не зберігають великі обсяги на території України. Поглиблення регіональної моделі дозволяє зменшити безпекові ризики для бізнесу, знижуючи необхідні для участі в торгах обсяги палива. Це відкриває можливості для нових гравців ринку та підвищує рівень конкуренції, що, своєю чергою, позитивно впливає на вартість продукції для потреб оборони"‎, – зазначила директор програми пально-мастильних матеріалів ДОТ Марина Єремєєва.

В результаті проведених торгів на закупівлю дизельного пального арктичного, на лотах де був тільки один учасник, економія від очікуваної вартості в середньому склала 2.7%, водночас на лотах де було більше ніж 2 учасники торгів економія в середньому склала 7.5%. У грошовому еквіваленті це дозволило додатково зекономити 15.8 млн грн. Загальна економія на торгах дизельного пального арктичного становить понад 82 млн грн.