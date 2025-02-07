Інтерфакс-Україна
Події
08:10 07.02.2025

Трамп готовий подвоїти санкції проти РФ, їх нинішній рівень оцінюється в 3 з 10 – Келлогг

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Трамп готовий подвоїти санкції проти РФ, їх нинішній рівень оцінюється в 3 з 10 – Келлогг

Президент США Дональд Трамп готовий подвоїти санкції США, щоб РФ поклала край війні проти України, заявив спецпосланець американського президента Дональда Трампа з питань українського врегулювання Кіт Келлогг.

У коментарі New York Post він зазначив, що застосування санкцій проти РФ на поточний момент оцінюється "тільки на трійку" за десятибальною шкалою болючості економічного тиску. Санкції США, націлені на прибутковий енергетичний сектор Росії, номінально вдвічі вищі, але і їх є можливість посилити.

"Дійсно можна посилити санкції — особливо останні (щодо видобутку та експорту нафти – ІФ-У)", — сказав він.

 

Теги: #сша #санкції #рф

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