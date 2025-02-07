Голова МЗС Польщі Сікорський сподівається, що РФ не буде винагороджена за агресію

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сподівається, що 2025 рік стане вирішальним для війни в Україні і що РФ не буде винагороджена за свої дії, повідомляє польське видання "Rzeczpospolita"

"Це потрібно не лише Україні. Це також в інтересах Європи і навіть самої Росії… Я не згоден з тими, хто каже, що Путіну потрібно дати зберегти обличчя", – сказав Сікорській на прес-конференції у Брюселі, присвяченої війні в Україні та спробам організувати мирні переговори.

Голова МЗС Польщі зазначив, що коли Володимир Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну, він порушив не лише всі норми міжнародного права, а й власні зобов’язання, оскільки РФ сама гарантувала незалежність і територіальну цілісність України не лише в рамках Будапештського меморандуму про ядерне роззброєння, а й у рамках численних двосторонніх угод з Україною.

Сікорський також зазначив, що історія вказує на те, що реформи в Росії починаються після її військової поразки. Тому поразка Путіна має бути помітною, наголосив він.

"Мені байдуже, щоб Путін відчував себе комфортно або щоб він зберіг свій політичний імідж. Коли ви вторгаєтесь в іншу країну, ви ризикуєте мати наслідки як для своєї нації, так і для себе", – сказав міністр.

Сікорський у Брюсселі в середу взяв участь у Конференції послів Європейського Союзу, а в четвер зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Джерело: https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art41779151-sikorski-nie-zgadzam-sie-ze-putinowi-nalezy-pozwolic-zachowac-twarz