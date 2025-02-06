Інтерфакс-Україна
Події
22:23 06.02.2025

Майже 150 окупантів знешкоджено на покровському напрямку з початку доби – Генштаб ЗСУ

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Українські воїни знешкодили 148 окупантів на покровському напрямку в Донецькій області у четвер з початку доби станом на 22:00, 81 з них – безповоротно.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook, також на цьому напрямку знищений один танк, вісім автомобілів, антена управління БпЛА противника, одна артилерійська система. Також пошкоджено танк, багатоцільовий транспортер, самохідна гаубиця та гармата ворога.

На всіх фронтах російсько-української війни від початку доби відбулося 89 бойових зіткнень, 28 з яких на покровському напрямку.

Російські загарбники вже завдали трьох ракетних та 65 авіаційних ударів по території України, застосувавши чотири ракети та 65 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1105 дронів-камікадзе та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02DaGNT3pKoNZH2CAx1ohnCMEg2QgBRdhf5XE9MVRqJbFo9FbzqzfxziwYRYv3QVcYl

Теги: #війна #ситуація #рф

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