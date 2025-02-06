Інтерфакс-Україна
Події
16:35 06.02.2025

Для працівників ТЦК і СП до кінця лютого напишуть правила поводження з військовозобов’язаними – Сухопутні війська

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Для працівників територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (ТЦК і СП) будуть створені спеціальні правила поводження з військовозобов’язаними, повідомив начальник управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев.

"Ми зараз починаємо роботу щодо розроблення комплаєнсу. Тобто набору правил щодо дотримання військовослужбовцями ТЦК певних норм, політик, правил щодо поводження з військовозобов’язаними. І це також має бути обов’язковим для всіх. Воно буде доведено, над цим будуть працювати, люди будуть думати, як себе поводити, як здійснювати свою роботу так, щоб не порушувати прав людини й не збурювати суспільство. Бо це одна з тих чутливих точок, на яку ворог тисне й максимально цим користується", - сказав він в інтерв’ю Громадському.

Саранцев повідомив, що ця робота має бути завершена до кінця лютого. Він також наголосив, що вже зараз всі інциденти з працівниками ТЦК і СП розслідуються, а висновки робляться. Натомість ворог продовжує розбурхувати ситуацію.

"Щодо терміна "бусифікації" — скажу чесно, я хотів би, щоб він взагалі зник із нашого лексикону. Тим більше, що він також прийшов до нас саме завдяки інформаційній роботі ворога проти нас. Такі слова, як-от "бусифікація", "людолови", — це все елементи російської ІПСО. Як би це зараз не звучало, адже "російська ІПСО" вже стає мемом. Проте це все дуже легко входить у наш вжиток", - сказав Саранцев.

Теги: #тцк #військовозобовязані #сп

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