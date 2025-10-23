Інтерфакс-Україна
Економіка
12:19 23.10.2025

ЄС заборонив нові СП і угоди з компаніями в російських ОЕЗ, включно зі "Сколково" та "Іннополісом"

Євросоюз (ЄС) запровадив санкції щодо особливих економічних зон (ОЕЗ) РФ, заборонивши нові угоди й створення спільних підприємств (СП) з їхніми резидентами.

"Особливі економічні, інноваційні та преференційні зони є ключовим елементом стратегії економічного розвитку РФ. Вони призначені для залучення прямих інвестицій і розвитку промислового, технологічного та інноваційного потенціалу шляхом надання пільгових податкових, митних і регуляторних режимів щодо індустріальних парків, технологічних кластерів, логістичних центрів і портових зон", - пояснюється в документі, опублікованому в журналі ЄС у четвер.

У рамках 19-го санкційного пакету ЄС визнав за доцільне "заборонити будь-яку нову участь, створення спільних підприємств і надання фінансування будь-яким підприємствам, які створені у визначених особливих економічних, інноваційних або преференційних зонах або здійснюють свою діяльність через них, а також заборонити укладати нові контракти з такими підприємствами".

До списку увійшли московські "Технополіс" і "Сколково", "Іннополіс" і "Алабуга" в Татарстані, ОЕЗ у Липецькій, Ульяновській, Самарській, Калузькій, Московській областях, Санкт-Петербурзі, а також Вільний порт Владивосток.

