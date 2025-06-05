Львівський обл-ТЦК заявив, що стосовно інциденту з застосуванням "фізичного впливу" проти громадянина назначено службове розслідування

Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) прокоментував інцидент с застосуванням "фізичного впливу" проти громадянина в с. Брюховичі, що набув "розголосу у соціальних мережах", вказавши, що по цьому факту призначено службове розслідування.

"4 червня в селищі Брюховичі, поблизу Львова, група оповіщення одного з львівських РТЦК та СП, спільно з представником поліції, проводила заходи з оповіщення військовозобов’язаних громадян. Один із чоловіків відмовився пред’явити документи, намагався втекти та вчинив фізичний спротив під час затримання. Він спробував перелізти через паркан і завдав ударів одному з військовослужбовців. У відповідь було застосовано фізичний вплив", - йдеться у повідомленні установи у Телеграмі.

В ТЦК зауважили, що відповідно до Статуту внутрішньої служби Збройних сил України "військовослужбовці під час виконання службових обов’язків мають право на самозахист і можуть застосовувати фізичний вплив у разі загрози їхньому життю або здоров’ю. Застосування сили має бути пропорційним і виключно в межах необхідності".

Втім, попередньо встановлено, що громадянин не перебував на військовому обліку, хоча мав право на відстрочку.

Як повідомили військові, у зв’язку з інцидентом призначено службове розслідування, що має об’єктивно встановити всі обставини події та надати оцінку діям кожного з учасників. У разі підтвердження порушень, до винних буде застосовано відповідні заходи дисциплінарної відповідальності.