Інтерфакс-Україна
Події
16:05 06.02.2025

Україна отримала F-16 від Нідерландів- Умєров

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Україна отримала F-16 від Нідерландів- Умєров

Повітряні сили Збройних сил України отримали довгоочікуване підсилення – перші французькі винищувачі Mirage 2000 та F-16 від Королівства Нідерланди, повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

"Ці сучасні бойові машини вже в Україні і незабаром приступлять до виконання бойових завдань, посилюючи нашу оборону та здатність ефективно протистояти російській агресії", - написав він у Facebook.

Міністр подякував Франції за "цей стратегічно важливий внесок у безпеку" України. За його словами, Mirage 2000 стануть новим елементом захисту українського неба.

Окремо Умєров наголосив, що підтримка Нідерландів – це "ще один вагомий крок, що наближає нас до перемоги та забезпечує надійний захист українських міст і громадян".

"Ми продовжуємо системну роботу разом з партнерами, щоб сучасної бойової авіації в Україні ставало більше. Дякую союзникам за довіру, рішучість і незмінну підтримку України!", - наголосив міністр оборони.

Теги: #умєров #f_16 #нідерланди

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