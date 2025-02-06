Інтерфакс-Україна
Події
12:16 06.02.2025

Перші французькі винищувачі Mirage-2000 вже прибули в Україну

1 хв читати
Перші французькі винищувачі Mirage-2000 вже прибули в Україну
Фото: ПС Франції

Перші французькі винищувачі Mirage-2000 прибули в Україну, повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

“6 червня 2024 року Еммануель Макрон оголосив про поставку в Україну французьких Mirage 2000. Перші з них сьогодні прибули в Україну. З українськими пілотами на борту, які пройшли кількамісячну підготовку у Франції, тепер вони братимуть участь у захисті українського неба”, - написав Лекорню в соцмережі Х.

Раніше Лекорню повідомляв, що Франція планує доставити в Україну винищувачі Dassault Mirage 2000-5 в першому триместрі 2025 року, літаки будуть оснащені новими системами для бою і захисту від РЕБ.

Французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений у 1970-х роках фірмою Dasso. На озброєнні з 1984 року.

Основний бойовий літак ВПС Франції наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. Стоїть на озброєнні кількох країн Азії, Європи та Латинської Америки.

Теги: #mirage #україна #винищувачі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:03 14.05.2025
Польські війська не будуть направлені в Україну

Польські війська не будуть направлені в Україну

19:35 12.05.2025
Тайвань планує виділити EUR2 млн на розмінування в Україні

Тайвань планує виділити EUR2 млн на розмінування в Україні

19:34 12.05.2025
Трамп: Росія погодиться на перемир'я в Україні

Трамп: Росія погодиться на перемир'я в Україні

20:29 11.05.2025
Україна повністю підтримує заклик Трампа до повного та безумовного припинення вогню

Україна повністю підтримує заклик Трампа до повного та безумовного припинення вогню

15:37 11.05.2025
Папа Римський Лев XIV закликав до справедливого і міцного миру в Україні, Київ висловив вдячність

Папа Римський Лев XIV закликав до справедливого і міцного миру в Україні, Київ висловив вдячність

21:13 09.05.2025
Білий дім: США сподіваються, що Росія та Україна погодяться на 30 денне перемир'я

Білий дім: США сподіваються, що Росія та Україна погодяться на 30 денне перемир'я

14:02 08.05.2025
Мерц: Питання про відправлення військових ФРН в Україну поки не стоїть

Мерц: Питання про відправлення військових ФРН в Україну поки не стоїть

08:11 08.05.2025
Єрмак: Найбільший внесок у перемогу над нацизмом зробили українці, США, Велика Британія та інші союзники

Єрмак: Найбільший внесок у перемогу над нацизмом зробили українці, США, Велика Британія та інші союзники

19:49 07.05.2025
Глава МЗС Німеччини Вадефуль запевнив Україну в європейській підтримці

Глава МЗС Німеччини Вадефуль запевнив Україну в європейській підтримці

11:16 07.05.2025
Президентка Єврокомісії назвала три пріоритети для зміцнення позицій України з метою досягнення миру

Президентка Єврокомісії назвала три пріоритети для зміцнення позицій України з метою досягнення миру

ВАЖЛИВЕ

Сильний вітер очікується в Україні в четвер, у Карпатах дощ і мокрий сніг

В Іспанії затримано колишнього першого заступника секретаря РНБО Гладковського, обвинуваченого в завданні збитків державі на 17,4 млн грн

17-й пакет санкцій для РФ буде остаточно затверджено Радою ЄС 20 травня

ЄС погодив 17-й пакет санкцій проти Росії, до списку внесено ще 189 суден тіньового флоту

Директор-художній керівник Молодого театру Білоус залишив посаду за угодою сторін

ОСТАННЄ

Сибіга наголосив на важливості тиску на РФ в розмові з головою МЗС Нідерландів

Рух автотранспорту через ПП "Ягодин-Дорогуськ" здійснюється безперешкодно – посольство

Папа Римський висловив готовність допомагати у врегулюванні конфліктів у світі

Рада заборонила засудженим за держзраду бути усиновлювачами

Сильний вітер очікується в Україні в четвер, у Карпатах дощ і мокрий сніг

Україна послідовно і системно зберігає історичну пам'ять про катастрофу Голокосту – МЗС

Рада ухвалила закон щодо захисту прав депортованих до РФ дітей

В школі Дніпровського району Києва школярка випала з вікна, її госпіталізовано

В найближчі дві доби в Україні збережеться дощова прохолодна погода, у Карпатах – мокрий сніг

У Києві до 8 років тюрми засуджено пенсіонерку, яка вбила качалкою свого 82-річного чоловіка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА