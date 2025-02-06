Перші французькі винищувачі Mirage-2000 вже прибули в Україну

Фото: ПС Франції

Перші французькі винищувачі Mirage-2000 прибули в Україну, повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

“6 червня 2024 року Еммануель Макрон оголосив про поставку в Україну французьких Mirage 2000. Перші з них сьогодні прибули в Україну. З українськими пілотами на борту, які пройшли кількамісячну підготовку у Франції, тепер вони братимуть участь у захисті українського неба”, - написав Лекорню в соцмережі Х.

Раніше Лекорню повідомляв, що Франція планує доставити в Україну винищувачі Dassault Mirage 2000-5 в першому триместрі 2025 року, літаки будуть оснащені новими системами для бою і захисту від РЕБ.

Французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений у 1970-х роках фірмою Dasso. На озброєнні з 1984 року.

Основний бойовий літак ВПС Франції наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. Стоїть на озброєнні кількох країн Азії, Європи та Латинської Америки.