Окупанти обстріляли Дніпропетровську область, є пошкодження

Російські війська вночі обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області, внаслідок чого пошкоджена цивільна інфраструктура, газопровід та лінія електропередач, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Внаслідок ворожої атаки у Дніпровському районі пошкоджені 4 приватні будинки, господарська споруда, теплиця. Люди вціліли. Ввечері з важкої артилерії агресор обстріляв Нікопольщину – райцентр та Покровську громаду. Минулося без загиблих і постраждалих", - написав він в телеграмі.

Також, за словами Лисака, з ворожих ударів в Нікополі та Марганецькій громаді розпочався й ранок. Наслідки уточнюються.

Зокрема, в Новопавлівській громаді на Синельниківщині, за уточненою інформацією, зруйновані 2 приватні будинки. Ще 8 – пошкоджені. Зачепило авто, газопровід та лінію електропередач.

Лисак зазначив, що ввечері та в ніч на четвер в регіоні працювала ППО. Над областю знищено 8 ворожих БпЛА.