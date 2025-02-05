У Львівській області судитимуть групу торговців зброєю та боєприпасами

Прокуратура Львівської області передала до суду обвинувальний акт щодо трьох учасників організованої групи, які займалися незаконною торгівлею зброєю та боєприпасами, повідомляє відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

“Слідством встановлено, що мешканець Рівненщини організував злочинну схему збуту вогнепальної зброї та боєприпасів. В подальшому собі на допомогу залучив чоловіка та жінку зі Львівщини”, – вказано у повідомленні.

У прокуратурі стверджують, що учасники групи розміщували оголошення про продаж «товару» на спеціалізованому сайті. Після оплати на картку відправляли замовлення поштою.

Обвинувачених було затримано в порядку ст. 208 КПК України після чергового збуту зброї.

Під час обшуків за місцем проживання фігурантів виявлено та вилучено 72 пістолети, 20 автоматів, 29 гранат різних типів із запалами, майже 49 тисяч набоїв різних калібрів та комплектуючі до різних видів зброї.

Вилучено майже 10 млн грн та арештовано 6 об’єктів нерухомості, 6 транспортних засобів, 7 одиниць техніки та зареєстровану зброю. Їх загальна вартість становить понад 17,5 млн грн.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Самбірського райвідділу поліції ГУ НП у Львівській області, оперативний супровід – вищевказаний відділ поліції та УКР ГУ НП у Львівській області, УСБУ у Львівській області.