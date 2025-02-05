САП вимагає стягнути з родини харківського поліцейського необґрунтовані активи на 7,8 млн грн

Прокурор Спецалізованої антикоррупційної прокуратура (САП) заявив цивільний позов до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) про стягнення в дохід держави квартири і люксової автівки, якими користовується родина патрульного поліцейського Харківського райуправління Національній поліції України в Харківській області.

"На підставі матеріалів ДБР, НАЗК та доказів, отриманих прокурором САП спільно з детективами НАБУ у встановленому законом порядку, з’ясовано, що подружжя користувалось квартирою у м. Харкові, а також люксовою автівкою Lexus LX 470. Право власності на вказане майно оформлено на дружину поліцейського, проте аналізом їхніх доходів та видатків встановлено неможливість набути ці об’єкти за рахунок законних джерел", - повідомляє САП.

У відомстві уточнили, що йдеться про стягнення на користь держави активів на суму 7,8 млн грн.