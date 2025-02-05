Завершено 2-й етап відбору у програму REDpreneurUA

Фото: https://redcross.org.ua/news/2024/11/98006/

Завершено другий етап відбору у програму REDpreneurUA і його учасники готові розпочати навчання.

"Завершено другий етап відбору, і нові учасники вже готові розпочати навчання у програмі REDpreneurUA! Всі учасники отримали шанс реалізувати власні бізнес-ідеї та зробити вагомий внесок у відновлення економіки України, створення робочих місць та підтримку місцевих громад",- повідомив Український Червоний Хрест у середу у Фейсбуці.

Попереду учасників програми чекають інтенсивне навчання, нетворкінг та менторська підтримка. Вони зможуть:

визначити цінність своєї бізнес-ідеї та знайти оптимальний ринок, розробити унікальну торговельну пропозицію та бізнес-модель; дізнатися, як працювати з фінансами та уникати ризиків;

ознайомитися з особливостями ведення бізнесу в обраній сфері.

Друга група програми стартує у партнерстві з бізнес-інкубатором Ukrainian Future, що допоможе учасникам не лише отримати знання, а й втілити їх у реальні проєкти. Завдяки професійній підтримці кожен учасник зможе презентувати свій бізнес-план перед експертним журі та поборотися за фінансування для реалізації своєї ідеї.