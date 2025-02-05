Інтерфакс-Україна
Події
14:43 05.02.2025

Завершено 2-й етап відбору у програму REDpreneurUA

1 хв читати
Завершено 2-й етап відбору у програму REDpreneurUA
Фото: https://redcross.org.ua/news/2024/11/98006/

Завершено другий етап відбору у програму REDpreneurUA і його учасники готові розпочати навчання.

"Завершено другий етап відбору, і нові учасники вже готові розпочати навчання у програмі REDpreneurUA! Всі учасники отримали шанс реалізувати власні бізнес-ідеї та зробити вагомий внесок у відновлення економіки України, створення робочих місць та підтримку місцевих громад",- повідомив Український Червоний Хрест у середу у Фейсбуці.

Попереду  учасників програми чекають інтенсивне навчання, нетворкінг та менторська підтримка. Вони зможуть:

визначити цінність своєї бізнес-ідеї та знайти оптимальний ринок, розробити унікальну торговельну пропозицію та бізнес-модель;  дізнатися, як працювати з фінансами та уникати ризиків; 

ознайомитися з особливостями ведення бізнесу в обраній сфері.

Друга група програми стартує у партнерстві з бізнес-інкубатором Ukrainian Future, що допоможе учасникам не лише отримати знання, а й втілити їх у реальні проєкти. Завдяки професійній підтримці кожен учасник зможе презентувати свій бізнес-план перед експертним журі  та поборотися за фінансування для реалізації своєї ідеї. 

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/15dTVkYNYA/?mibextid=wwXIfr

Теги: #навчання #тчху #redpreneurua #учх

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:52 13.05.2025
УЧХ розширює горизонти протимінної діяльності

УЧХ розширює горизонти протимінної діяльності

16:44 12.05.2025
УЧХ передав книги з міжнародного гуманітарного права понад 150 бібліотекам

УЧХ передав книги з міжнародного гуманітарного права понад 150 бібліотекам

11:03 09.05.2025
Понад 350 людей пройшли тренінги з психічного здоров’я від УЧХ за два останніх місяці

Понад 350 людей пройшли тренінги з психічного здоров’я від УЧХ за два останніх місяці

13:24 07.05.2025
УЧХ рятував постраждалих через обстріл РФ у Запоріжжі

УЧХ рятував постраждалих через обстріл РФ у Запоріжжі

11:23 07.05.2025
УЧХ допомагає постраждалим через російську атаку БпЛА на Київ

УЧХ допомагає постраждалим через російську атаку БпЛА на Київ

12:06 06.05.2025
УЧХ цього року навчить першій допомозі 3000 надзвичайників

УЧХ цього року навчить першій допомозі 3000 надзвичайників

16:04 05.05.2025
Чехія проводитиме навчання українських пілотів на F-16 та L-39 в рамках Коаліції охочих – прем'єр

Чехія проводитиме навчання українських пілотів на F-16 та L-39 в рамках Коаліції охочих – прем'єр

12:09 04.05.2025
УЧХ допомагав постраждалим від атаки БпЛА з боку РФ на двох локаціях в столиці

УЧХ допомагав постраждалим від атаки БпЛА з боку РФ на двох локаціях в столиці

12:51 03.05.2025
УЧХ працює на ліквідації наслідків російських атак БпЛА на Харків

УЧХ працює на ліквідації наслідків російських атак БпЛА на Харків

13:19 02.05.2025
УЧХ допомагав постраждалим через ворожу атаку БпЛА на Запоріжжі

УЧХ допомагав постраждалим через ворожу атаку БпЛА на Запоріжжі

ВАЖЛИВЕ

Країни Північно-Балтійської вісімки закликали РФ до безумовного припинення вогню на 30 днів

Єрмак: відмова Путіна від переговорів стане "останнім сигналом про небажання Росії закінчувати війну"

Зеленський готовий зустрітися у Стамбулі тільки з Путіним — Подоляк

Електронна черга на заблокованому польськими протестувальниками ПП "Ягодин-Дорогуськ" скоротилась вдвічі

Сили оборони ліквідували 10 з 10 ворожих БпЛА – Повітряні сили

ОСТАННЄ

Уряд погодив виключення чотирьох індустріальних парків з Реєстру

Україна використовує "Євробачення" як культурну дипломатію - Ковальська

Українське НВО "Практика" та іспанська Tecnova S.L. співпрацюватимуть у виробництві бронемашин - меморандум

Майже 14,2 тис. 18-річних не використали держдопомогу по "єКнига" в установлений термін - УІК

Укроборонпром пропонує українцям, які перебувають закордоном, роботу на Батьківщині

Келлог та Віткофф поїдуть до Туреччини на переговори між Росією і Україною – ЗМІ

Оголошено підозру організатору схеми переправлення ухилянтів за кордон - спецпрокуратура

Вісім фільмів номіновані на кінопремію "Золота Дзиґа " 2025р

Суд у Франції засудив Депардьє до 1,5 років позбавлення волі умовно у справі про домагання

Експорт зерна з портів Одеси перевищує довоєнний рівень – Одеська ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА