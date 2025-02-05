СБУ та Нацполіція протягом доби затримали агентів РФ, які підірвали вибухівку біля ТЦК у Павлограді

Служба безпеки України та Національна поліція затримали агентурну групу РФ, яка вчинила теракт на Дніпропетровщині 2 лютого, підірвавши вибухівку біля ТЦК у Павлограді.

"Тоді зловмисники підірвали саморобний вибуховий пристрій (СВП) біля будівлі ТЦК у Павлограді. Внаслідок цього 24-річний військовослужбовець отримав осколкове поранення", - йдеться в повідомленні СБУ в середу.

"У такий спосіб російські спецслужби намагались дискредитувати діяльність ТЦК і зірвати мобілізацію в регіоні, посіявши недовіру громадян до військовослужбовців", - наголошується у повідомленні.

В українській спецслужбі повідомляють, що за результатами комплексних заходів у Дніпрі та Одеській області правоохоронці протягом доби затримали всіх учасників агентурної групи.

"Ними виявилося троє чоловіків віком 21 і 22 роки, які шукали "легкі" заробітки на телеграм-каналах. Там їх дистанційно завербували представники російських спецслужб, запропонувавши гроші в обмін на співпрацю. За інструкцією від куратора один із фігурантів ‒ мешканець Павлограда ‒ самостійно зробив СВП і заховав його у схроні поблизу власної оселі", - йдеться в повідомленні.

Уточняється, що вибухівка була начинена цвяхами та гайками для збільшення дії ураження під час детонації.

"Ще двоє агентів - мешканці Одещини - приїхали до Павлограда, де отримали координати схованки. Звідти вони забрали пакет із вибухівкою та заклали її поблизу будівлі ТЦК", - підкреслюють в українській спецслужбі.

Фігуранти також встановили напроти об’єкта приховану камеру відеоспостереження, яка мала фіксувати наслідки теракту. Після цього окупанти віддалено активували СВП через виклик на мобільний телефон.

За інформацією СБУ, правоохоронці затримали фігурантів у своїх помешканнях, де вони "залягли на дно" і чекали на гроші від окупантів.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській та Одеській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.