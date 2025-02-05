Трамп заявив, що США ведуть "дуже конструктивні переговори щодо України"

Президент США Дональд Трамп заявив у вівторок про ведення конструктивних переговорів щодо України, повідомляє "Голос Америки".

Свою заяву Трамп зробив під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

"Ми розмовляємо з росіянами, ми розмовляємо з українським керівництвом", - сказав Трамп, відповідаючи на запитання журналіста про мирний план для України. Однак жодних деталей свого плану він не повідомив.

"Ми ведемо дуже хороші переговори, і я думаю, що у нас це вийде. Думаю, щось буде, сподіваюся, кардинальне", - цитує Трампа "Голос Америки".

Президент США також не відповів на запитання, чи вимагатиме від росіян залишити територію України.