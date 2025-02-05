Інтерфакс-Україна
Події
06:57 05.02.2025

Двоє цивільних поранені внаслідок атаки ворожого БпЛА в Херсоні - МВА

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Двоє мешканців Херсона поранено внаслідок атаки ворожого безпілотника, повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко в Телеграм.

"Двоє херсонців близько 5.30 потрапили під атаку ворожого безпілотника. Чоловіки 31 і 42 років отримали мінно-вибухову травму та уламкові поранення. У старшого постраждалого також відкритий перелом гомілки", - йдеться в повідомленні.

Обоє потерпілих ушпиталені. Медики надають їм необхідну допомогу.

Джерело: https://t.me/roman_mrochko/14549

Теги: #постраждалі #херсон #атака

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