Рада оборони Києва розробила принципи роботи громадського транспорту від час повітряної тривоги - МВА

Рада оборони Києва ухвалила рішення про захист критичної інфраструктури міста, евакуацію пошкодженої автотехніки і рух громадського транспорту під час тривоги, повідомляє очільник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко в Телеграм.

"На жаль, не володію даром передбачення і не можу гарантувати посадовцям, що країна-терорист не атакує в якійсь точці… Але по тому, як рухатись, а не стояти на місці, пропозиції вже напрацьовані. Вони на етапі узгодження", - написав Ткаченко.

Щодо евакуації пошкоджених автівок (яких, за інформацією МВА налічується понад 1000 одиниць) - затверджено алгоритм, яким будуть визначені місця для зберігання переміщених автівок. Якщо власник виявить бажання повернути собі пошкоджене чи занедбане авто, за відповідним запитом це можна зробити.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/787