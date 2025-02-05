Інтерфакс-Україна
Події
01:05 05.02.2025

Рада оборони Києва розробила принципи роботи громадського транспорту від час повітряної тривоги - МВА

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Рада оборони Києва ухвалила рішення про захист критичної інфраструктури міста, евакуацію пошкодженої автотехніки і рух громадського транспорту під час тривоги, повідомляє очільник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко в Телеграм.

"На жаль, не володію даром передбачення і не можу гарантувати посадовцям, що країна-терорист не атакує в якійсь точці… Але по тому, як рухатись, а не стояти на місці, пропозиції вже напрацьовані. Вони на етапі узгодження", - написав Ткаченко.

Щодо евакуації пошкоджених автівок (яких, за інформацією МВА налічується понад 1000 одиниць) - затверджено алгоритм, яким будуть визначені місця для зберігання переміщених автівок. Якщо власник виявить бажання повернути собі пошкоджене чи занедбане авто, за відповідним запитом це можна зробити.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/787

Теги: #київ #безпека #мва #транспорт

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