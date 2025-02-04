Інтерфакс-Україна
Події
18:18 04.02.2025

У січні проєкт "Хочу найти" отримав рекордну кількість запитів від родичів зниклих військових РФ

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У січні проєкт "Хочу найти" отримав рекордну кількість запитів від родичів зниклих військових РФ

Від родин російських військових на пошук зниклих безвісти через український проєкт "Хочу найти" за січень надійшло рекордних 8 548 заявок, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

“Рекордна кількість запитів надійшла до проєкту “Хочу найти” в січні цього року. 8 548 заявок на пошук інформації про зниклих безвісти військовослужбовців армії країни-агресора було надіслано до проєкту “Хочу найти” їх родинами. Така кількість заявок на місяць є рекордною: це на 22% більше порівняно з минулим місяцем”, - сказано в повідомленні.

За весь час роботи, до проєкту надійшло вже понад 60 тисяч запитів щодо зниклих безвісти військовослужбовців армії країни-агресора. Зазначається, що “ця цифра не включає загиблих і є в 2–3 рази меншою за загальну кількість зниклих безвісти росіян, адже ще не всі родичі звернулися до українського проєкту. Однак кількість звернень від росіян стабільно зростає”.

Із 60 тисяч отриманих заявок на пошук підтверджено перебування в полоні 1 790 військових країни-агресора, 408 з яких вже було обміняно на Захисників України.

“Наведені цифри є меншими за реальну кількість військовополонених загарбників, адже вони базуються виключно на тих заявках, що надійшли до проєкту «Хочу найти».

Постійне зростання кількості звернень до «Хочу найти» від росіян свідчить про величезні втрати ворога в Україні”, - додали у Штабі.

“Хочу найти” – це окремий проєкт Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, запущений у січні 2024 року задля сприяння проведенню обмінів військовополоненими.

 

Теги: #хочу_найти #військові_рф

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