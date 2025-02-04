Інтерфакс-Україна
Події
17:11 04.02.2025

Затримана правоохоронцями у Києві жінка у військовій формі не перебуває на військовій службі

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Громадянка у військовій формі, яку затримують патрульні на відео, що поширилося в мережі Інтернет, не має жодного відношення до військових формувань, повідомляє Патрульна поліція Києва.

"Сьогодні на спецлінію 112 надійшло повідомлення про те, що водійка автомобіля Smart заблокувала виїзд з розподільчого центру Дарницького району. Патрульні швидко прибули на місце, де виявили громадянку, яка конфліктувала з військовими. Ми перевірили інформацію про жінку та зʼясували, що вона не перебуває на військовій службі й не має жодного відношення до військових формувань", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Правоохоронці попросили жінку відʼїхати та не ускладнювати рух транспорту, у відповідь на що вона почала нецензурно висловлюватися, агресивно поводитися та здійснила наїзд на працівника поліції. Його ушпиталили.

Інспектори затримали її та передали слідчим для подальшого з'ясування всіх обставин події.

Наразі відомо, що стосовно дій громадянки внесено відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

 

Теги: #київ #поліція

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