Інтерфакс-Україна
Події
13:49 04.02.2025

Понад 90 тис. заявок надійшло у рамках програми "єКнига", понад 84 тис. уже отримали виплати – Шмигаль

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Понад 90 тис. заявок надійшло у рамках програми "єКнига", понад 84 тис. уже отримали виплати – Шмигаль
Фото: Pixabay

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про надходження вже понад 90 тис. заявок від 18-річних українців на отримання допомоги на купівлю книжок від початку запуску програми "єКнига".

"18-річні українці можуть отримати 908 грн на купівлю українських книжок. Вже більш як 90 тисяч людей подали заявки. Понад 84 тисячі заявників отримали кошти", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Прем'єр підкреслив, що таким чином молоді українці читають більше українських книжок, і водночас надається підтримка українському книговидавництву.

Як повідомлялося, 16 грудня в Україні стартувала послуга "єКнига", за допомогою якої 18-річні українці зможуть отримати від держави 908 грн. на книжки за допомогою застосунку "Дія".

29 листопада директорка УІК Олександра Коваль заявила, що 2025 року коштів вистачить лише на 50% 18-річних, які мають право скористатися програмою державної допомоги "єКнига", оскільки хоч суму 2025 року і може бути збільшено до 372 млн грн., але наступного року програмою зможуть скористатися всі, кому 18 років виповнилося 2024 року і виповниться 2025 року.

Пізніше голова УІК заявила, якщо у 2025 році не вистачатиме коштів на програму державної допомоги "єКнига", влада обов'язково знайде спосіб виділити додаткове фінансування.

Теги: #єкнига #шмигаль

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