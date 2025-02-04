Українці подали вже понад 13 млн заявок на "Зимову єПідтримку", майже 12 млн уже отримали виплати – Шмигаль

Від початку запуску програми "Зимова єПідтримка" вже подано понад 13 млн заявок від громадян, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Наразі понад 13 млн громадян подали заявки на отримання коштів. З них майже 12 млн отримали свої виплати", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За словами прем'єра, найбільше українці витрачають кошти "Зимової єПідтримки" на оплату комунальних послуг — 56%, а також спрямовують допомогу на купівлю ліків, книг та донати на Збройні сили України (ЗСУ).

Як повідомлялося, заявку на отримання тисячі грн за програмою "Зимова єПідтримка" можна буде подати через "Дію" протягом зими 2024/2025, а витратити кошти - впродовж 2025 року. Зокрема, витратити допомогу можна буде на ліки, книжки, одяг, автобусні та залізничні квитки, на оплату комунальних послуг, перенаправити кошти на благодійні рахунки Сил безпеки і оборони або волонтерського фонду.

Раніше прем'єр заявив, що влада пізніше проведе аудит наданої допомоги в рамках "Зимової єПідтримки". Ті, хто оформив заявки за кордоном, її повертатимуть.